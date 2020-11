SOS del fútbol de la provincia de Castellón por el cierre de los campos

La pandemia del coronavirus está afectando a todos lo niveles, siendo el socioeconómico el más golpeado, más allá del sanitario. Esta complicada coyuntura ha provocado que la Generalitat valenciana haya tenido que decretar la prohibición de acceso a los eventos deportivos a todo personal que no esté debidamente acreditado.

Esta medida, que afectó por segunda semana consecutiva al fútbol provincial, se prolongará, al menos, hasta el próximo 9 de diciembre. Pero realmente, ¿merece la pena jugar sin público en el fútbol regional? La mayoría de los clubs lo tienen claro, pero pocos se expresan con tanta contundencia como Juan Miguel Salvador, directivo y uno de los hombres fuertes del Onda. «Si no hay socios, no hay entradas, no hay rifa, no hay bar, no hay publicidades y no hay público. ¿Para qué jugamos?», se pregunta.

El dirigente rojiblanco aboga por la vuelta del público a los campos de fútbol o por un parón de la competición, medida que también comparten de forma pública otros clubs, como el Cabanes. Su presidente, Ángel Martín, matiza que «en una población pequeña como Cabanes el fútbol es una de las principales atracciones que tiene». El fútbol provincial no es un mero deporte más, o un negocio, como pasa en las categorías profesionales, el fútbol provincial es pasión, pertenencia y orgullo de representar a tu pueblo y un mecanismo de vertebración social.

Sin sentido a puerta cerrada

El directivo del Nules José Luis Martínez asegura que «el fútbol regional no tiene ningún sentido sin gente en el campo». En la misma línea se posiciona el presidente del Almazora, Víctor Herrero Pulga, que arguye que «el fútbol sin público no es fútbol».

Sea como fuere, la competición sigue su curso y lo hace a puerta cerrada. Además, en Nules, Almenara o Borriol han cerrado totalmente las instalaciones deportivas por orden municipal como medidas de seguridad.

Queda una jornada antes del 9 de diciembre, fecha en la que muchos clubs tienen la esperanza de que la Generalitat levante algunas restricciones, aunque la evolución de la pandemia no presenta visos de mejorar. Pese a todo, ¿es viable el fútbol regional sin público? ¿Cuánto tiempo podrá seguir así? Nadie tiene todavía la respuesta. Es cuestión de esperar.