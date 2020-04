Tebas: "Vamos a jugar y, si no jugamos, también habrá descensos"

Javier Tebas, presidente de LaLiga y, sin duda, el hombre más importantes, en estos momentos, del fútbol español y, por supuesto, el líder del regreso a la actividad futbolística, ha participado hoy en un encuentro digital ('Adea Conecta'), organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, donde ha hablado de toda la situación provocada por la pandemia del coronavirus.

Tebas ha hablado justo cuando parecía que el regreso paulatino iba a empezar a producirse, la próxima semana, exactamente el 4 de mayo, y ahora todo apunta a que será el 11, cuando acabe, en teoría, la nueva prórroga del Estado de Alarma.

Enorme contundencia

El presidente de LaLiga ha asegurado que habrá descensos de Primera a Segunda División aunque no se pueda reanudar la competición (cosa que podría afectar, lamentablemente, al RCD Espanyol de Barcelona) pero, insisto, nosotros estamos convencidos de que volveremos a jugar y podremos acabar la Liga, pues, desde luego, no contemplamos que no podamos acabar la competición. Y, sí, Tebas también se apuntó a la teoría expresada por le UEFA en el sentido de que lo mejor sería que pudiésemos acabar primero los campeonatos nacionales y, luego, jugásemos la Champions y la Europa League.

La situación provocada por la pandemia del coronavirus: "En nuestras reuniones siempre hemos guardado un minuto de silencio por todos los fallecidos, porque todos estamos muy afectados y a todos, más o menos, nos ha tocado. Pero esto no quiere decir que no se puedan poner en marcha estrategias para que la pandemia no sea económica también. Puede haber una grave crisis que puede destruir muchos puestos de trabajo. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. El fútbol profesional somos el 1,37% del PIB y generamos 180.000 puestos de trabajo directos, indirectos o inducidos. Hay que minimizar los daños que nos va a causar el coronavirus. De ahí la estrategia a corto y medio plazo. Pero los acontecimientos te atropellan. Por eso queremos volver cuanto antes".

Las diversas estrategias de actuación: "Hasta hace poco se componía de cuatro fases, pero ya hay una quinta, qué se va a hacer la temporada que viene. Ya estamos planificando económicamente la temporada que viene. Ya lo estamos viendo con los clubes. La primera fase es de elaboración de los calendarios para volver a entrenar y a competir. Lo hemos hecho con la UEFA y con el resto de ligas de Europa. Todo está indexado. Quedan cinco clubes españoles en Europa. Hay que intentar que esté totalmente coordinado. Se establecieron varias alternativas porque había mucha incertidumbre. Hasta el 28 de junio hay varias opciones, y relacionadas con las competiciones europeas. Se puede hacer lo tradicional o luego alternar entre semana y fin de semana. Creo que vamos más al modelo este de bloques por la actual situación. Aunque no es la más deseada. Hay cinco países en la Champions y 11 en la Europa League. Depende de cómo se desarrolle el virus por los diferentes territorios".

Pérdidas millonarias: Perderemos 1.000 millones si no se puede volver a jugar (daños de los clubes en España, más los daños de los clubes que participan en Europa). Si fuese a puerta cerrada, las pérdidas supondrían unos 300 millones de euros. Una vez evaluado esto, cada club conoce su daño, se estableció la estrategia en el ámbito laboral. Recomendamos los ERTE, de todo tipo, y algunos han alcanzado acuerdos con los jugadores para descontar parte de su salario (del 10% al 20%). De los 42 clubes hay 38 o 39 los que han llegado a acuerdos".

El protocolo sanitario: "Todos los clubes se van a regir por las mismas normas. Se hace así porque todos dependemos de todos. Si un club no cumple con corrección puede afectar a todos porque se puede suspender una competición. Las normas tienen que estar en un protocolo regulado. Será aprobado con las autoridades sanitarias. Aparecen muchos bulos. Está claro que necesitamos a la autoridad sanitaria. Nuestra obligación es estar preparados para cuando nos digan que podemos volver. No podemos partir de cero cuando nos den el visto bueno. Se ha trabajado mucho en esto. Es muy técnico. Es muy importante su ejecución".

Escaso o nulo mercado de fichajes: El mercado de compra y venta de jugadores va a ser prácticamente inexistente y eso se va a notar en los clubes. Muchos viven de la venta de jugadores y eso también va a caer muchísimo".

Ascensos y descensos: "No va a haber ampliación de categorías. Eso sí lo digo. El modelo es de 20 clubes, con diez meses de competición. Y ahí están los contratos. No puede haber ampliación. Perjudicaría a todo el mundo. Y también sé que va a haber descensos. De eso no tengo dudas".

Si un club se niega a jugar: "Tendría su expediente disciplinario, y el de la Federación. Cuando nos den la orden de poder jugar y hay uno que no quiere jugar, es como una incomparecencia. Se irá para casa. No se pueden tomar estas decisiones ni de forma mayoritaria. Hay que tener mucho cuidado".

Compra de test y test a trabajadores: "Ha habido mucha demagoagia. No vamos a hacer nada diferente a otras compañías, como Seat, para asegurar la vuelta a su trabajo con seguridad para que nos sean infectados. Lo único que vamos a hacer diferente es coordinar el protocolo con el Gobierno. Siempre ha sido así. No planteamos otra cuestión diferente. En el protocolo se dice que cualqueira que entre en el estadio sabrá si está infectado o no. Habrá máxima vigilancia. El protocolo de puerta cerrada va a ser duro y difícil de entender por algunos sectores. Pero lo vamos a hacer. Ya se ha hecho en Alemania".