Un tigre del zoo del Bronx da positivo por coronavirus

Una tigresa del zoo del Bronx, en Nueva York, ha dado positivo por coronavirus, según han informado este domingo los Laboratorios de los Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, después de que uno de sus cuidadores fuera portador de la enfermedad.

El animal, llamada Nadia, tiene cuatro años y se le realizaron unas pruebas junto con otros grandes felinos que "desarrollaron tos seca", ha emitido en un comunicado el zoológico, según ha contado la cadena estadounidense CNN.

"Aunque han experimentado una disminución en el apetito, están bien bajo los cuidados veterinarios", explica el texto, en el que se ha señalado que los grandes felinos se mantienen "activos" con sus cuidadores.

"No se sabe cómo se desarrollará esta enfermedad en los grandes felinos debido a que puede reaccionar de manera diferente según las especies, pero continuaremos vigilando de cerca y anticipando su recuperación completa", continúa el comunicado del zoológico.

El escrito, en el que se informa que el cuidador que contagió el coronavirus al animal no había presentado síntomas, ha concluido explicando que el centro ya ha tomado medidas preventivas para que evitar que esta situación se pueda volver a dar en alguno de sus animales.

El zoo ha salido también a aclarar que los test a animales son diferentes de los que se usan en las personas así como también los laboratorios.

From Dr. Paul Calle, Bronx Zoo chief veterinarian; "The COVID-19 testing that was performed on our Malayan tiger Nadia was performed in a veterinary school laboratory and is not the same test as is used for people.