Tres casos positivos por coronavirus entre sanitarios del Hospital General de Castellón

Las pruebas PCR a las que fue sometido el personal del Hospital General de Castelló detectó hace ya unos días un foco de tres casos positivos en el departamento de Hematología del centro. Los tres pacientes de coronavirus contrajeron la enfermedad fuera del hospital, pues fuentes oficiales recalcan a este periódico que “hace dos semanas no había ningún paciente de covid ingresado en el General”, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, cuando el incremento de los casos sí ha llevado a este centro a atender enfermos de coronavirus.

Entre los tres sanitarios que dieron positivo en las pruebas PCR, una de ellas se encuentra hospitalizada, aunque en principio su estado no reviste mayor gravedad. Mejor incluso son las previsiones con los otros dos casos, pues los facultativos que les están tratando confían en que este mismo viernes puedan recibir el alta tras recibir resultados negativos en sus PCR.

Inciden desde el Hospital General de Castellón en que este nuevo foco no se debe “a contaminación laboral, los contagios no son internos”, y recalcan que el servicio de Hematología no ha sufrido modificaciones por esta situación.

Recordar que el sector sanitario, en primera línea en la lucha contra la covid-19, ha sido uno de los más afectados tanto a nivel provincial como nacional a nivel de contagios. Como muestra, el reciente brote destapado por ‘Mediterráneo’ en el Hospital Provincial situado en la capital de la Plana que afectó a nueve sanitarios con resultados positivos en sus pruebas PCR. Además tres de sus compañeros en los quirófanos fueron aislados por su contacto con los infectados.