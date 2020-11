El Trovam llena de música Castelló

La octava edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam-Pro Weekend abrirá sus puertas este miércoles en el Auditorio de Castelló de la Plana. Desde ese día, y hasta el próximo sábado, la localidad acogerá 36 actuaciones musicales y será punto de encuentro de los agentes del sector.

Así, la Fira, consolidada como el certamen profesional más importante de la Comunitat Valenciana, servirá de escenario para que bandas mayoritariamente valencianas, pero también de otros puntos del Estado y del extranjero, muestran sus últimas creaciones. Además, los trabajadores del ramo debatirán sobre la situación actual y los retos de futuro de la industria musical, al tiempo que se impartirán varios talleres prácticos, según ha informado el Ayuntamiento de Castelló en un comunicado.

La situación sanitaria provocada por la Covid-19 condicionará el desarrollo del Trovam-Pro Weekend. La organización ha trabajado en la implementación de las medidas adoptadas por las autoridades con el objetivo de ofrecer a los asistentes un entorno seguro.

La Fira Valenciana de la Música iniciará sus actividades este miércoles a las 12.00 con la Asamblea del Circuit Cultural Valencià, entidad que reúne al Institut Valencià de Cultura (IVC) y a más de ochenta ayuntamientos con el objetivo de organizar programaciones culturales estables. En la vertiente profesional, a partir de las 17.00 horas se desarrollará el taller práctico Escenarios de futuro en la gestión musical en tiempos de Covid-19, impartido por el especialista en seguridad de eventos musicales Raúl Valera. Los conciertos comenzarán a partir de las 16.00 horas con la presencia de Elma Sambeat, el dúo formado por Laura Esparza y Carlos Esteban y Néstor Mir.

La inauguración oficial del Trovam-Pro Weekend se celebrará el próximo jueves. Posteriormente, los profesionales inscritos podrán asistir a las mesas de debate 'Decisiones políticas e industria musical después de una pandemia' y '¿Qué pasa con el estatuto del artista?'. Asimismo, las dependencias del Auditorio de Castelló acogerán los talleres sobre 'Subvenciones a salas de conciertos'; 'Agregadores digitales'; 'Playlisting en Spotify'; 'La industria del videoclip'; y 'Contratación artística para secretarios e interventores de ayuntamiento'. Por otra parte, destaca la presentación del Catálogo de la Música Valenciana y de los nominados de los III Premios Carles Santos de la Música Valenciana.

'CONVERSES DEL TROVAM'

En esta jornada también se inaugurarán las 'Converses del Trovam'. A partir de las 16.00 horas, la cantante y compositora Christina Rosenvinge, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2018, responderá a las preguntas de la periodista María Molina (Cadena SER). Más tarde, a las 18.00 horas, será el turno de Samantha Gilabert, quien será entrevistada por Òscar Piera (Tresdeu Media).

Por otra parte, los diversos escenarios del Auditorio -Turia, Sala de Cámara y Sala Sinfónica- vivirán los directos de David Pastor Quartet, Badlands, BlackFang, Anna Andreu y dois, pois. Además, en el escenario À Punt, situado en el Teatro Principal de Castelló, tendrá lugar la actuación de la formación local Pleasant Dreams.

La actividad de la Fira Valenciana de la Música se reanudará el viernes a las 10.00 horas con las II Jornadas TIIM (Turismo & Industria Musical). El programa incluye la presentación de festivales y experiencias singulares que van más allá de la música y un debate sobre tecnología y turismo. Durante el viernes también se realizarán la tercera de las 'Converses del Trovam', en este caso con el músico y productor Raúl 'Refree' y la periodista Asun Pérez (Nomepierdoniuna); una charla sobre los Premios MIN de la Música Independiente; y los talleres sobre esponsorización y análisis de datos.

En cuanto a los directos, destaca el preestreno del nuevo trabajo de la cantante María Arnal y el guitarrista Marcel Bagés. Asimismo, se producirán las actuaciones de los artistas Futuro Terror, Tardor, Gem, Meritxell Neddermann, Amazonians, Vienna, Escuchando Elefantes, Xavier de Bétera y Loretta's.

A lo largo de la última jornada de la Fira Valenciana de la Música -el sábado-, los profesionales inscritos recibirán información de primera mano sobre la Unión Fonográfica Independiente (UFI), la organización Basque Music, el circuito Girando Por Salas (GPS), y acerca de diversas iniciativas culturales de la Comunidad Valenciana. Asimismo, se presentarán los libros de Pau Roca (La Habitación Roja), Laura Ramos, Carlos Pérez de Ziriza y Patricia Godes. En último lugar, la periodista Carla Melchor (Levante-EMV) hablará con Juan Manuel Latorre, productor y guitarrista de Vetusta Morla.

El sábado será el día en que la Fira acogerá una de las actuaciones más esperadas gracias a Ciudad Jara, proyecto de Pablo Sánchez (La Raíz). El cantante y compositor presentará el disco 'Donde nace el infarto' en un concierto acústico muy especial en la Sala Sinfónica del Auditorio. Además, el recinto será testigo de las actuaciones de Le Parody, Bigott, Le Nace, Kings of the Beach, Fizzy Soup, Montefuji, The Black Beat, Zetak y Solà & Estella.

El último día del Trovam-Pro Weekend servirá para que la música se escuche en varios puntos de la capital de la Plana Alta. Así, el escenario À Punt comenzará a funcionar a partir de las 12.00 con el espectáculo de música infantil protagonizado por ELVISent i Jornalers. Las tablas del Teatro Principal también albergarán las tonadas de María Jaume y la función Ovidi 25, el homenaje a Ovidi Montllor que representarán el poeta David Caño, el periodista David Fernández y los músicos Mireia Vives y Borja Penalba. Por último, la Feria Valenciana de la Música estará presente en la Plaza Huerto Sogueros. A partir de las 16.00 horas, el público podrá presenciar los directos de Nuc, Funkiwis, Cactus y Lèpoka.