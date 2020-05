Turismo e industria de Castellón, contra la cuarentena a viajeros del extranjero

Las patronales turísticas y el clúster cerámico de Castellón consideran un mazazo y un error aplicar 14 días de cuarentena a los viajeros que lleguen desde el extranjero a partir de mañana (15 de mayo). La medida del Gobierno central anunciada en el BOE cita que durará mientras se encuentre en vigor el estado de alarma.

¿Cómo va a pagar un turista extranjero por unas vacaciones aislado? Para las patronales, tanto el presidente de Ashotur, Carlos Escorihuela, como su homólogo en Altur, Alexis de Pablo, coinciden en que, aun en el caso de que la cuarentena ya no se aplicara este verano, igualmente, el solo anuncio «ha perjudicado la imagen en el exterior», ahuyentando a los turoperadores, que solo han visto cuarentena». Aunque es cierto que el 80% de visitantes de Castellón son nacionales, toda piedra hace pared y la medida no ayuda para nada al sector. «Así no se puede planificar. Cada día sale una noticia alarmante que nos deja descolocados. Nadie en su sano juicio puede pensar que esta cuarentena es viable para un sector como es el turismo. Deben arbitrar medidas eficaces», manifiesta Carlos Escorihuela.

En la línea, de Pablo apunta que «si al final la cuarentena se extiende más allá del estado de alarma será la puntilla para el sector. Es un flaco favor. La noticia ha corrido como la pólvora a nivel internacional». «Si en 48 horas cambian las reglas del juego, no se puede trabajar», dice. «Muchos hoteles piensan abrir desde finales de junio o inicio de julio, cuando se permita la movilidad entre provincias, según la fase de cada zona. Pero si el extranjero no puede venir ni en avión ni en coche, está perdido». Además, Bruselas vinculó ayer los viajes seguros entre países de la UE este verano ligados al estado de la epidemia en cada territorio.

Enfado de Ascer, Asebec y la CEV

Los fabricantes de cerámica de Ascer se oponen a esa cuarentena por «bloquear la recuperación» de turismo y azulejo, al poner freno a visitas concertadas de clientes y proveedores, comerciales a su vuelta de ferias, auditores, presentación de novedades, inversiones... Como alternativa, proponen un diagnóstico en origen antes de viajar y posterior seguimiento geolocalizado. Si no, es el fin de los viajes de negocios y de ocio. Desde Asebec, su presidente, Juan Vicente Bono, también está en contra. «Es una barbaridad. Nos preocupa que cuando enviemos a un técnico de maquinaria a otro país, a su regreso, deba quedarse en casa», señala. En el mismo frente, la patronal autonómica CEV, con Salvador Navarro al frente, exige que «rectifiquen», pues la medida perjudica al turismo y a los técnicos industriales que se desplazan para montar y mantener los equipos. Solo quedan excluidos los transportistas y el personal transfronterizo.

Francesc Colomer: "Esta medida es para quien viene a su segunda vivienda"

Desde la Generalitat valenciana, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, manifiesta al respecto: «Entendemos que al igual que han tomado una decisión similar otros países, se trata de un acuerdo circunscrito al estado de alarma del país para garantizar la salud de las personas que viajan hasta España para ir a su segunda residencia o vivienda que puedan tener aquí».

En su opinión, «el turismo internacional en su desescalada va a necesitar una sincronización de protocolos aéreos y en ese momento se evolucionará con criterios de seguridad.

Debemos ser optimistas. Nuestro destino está bien posicionado en el exterior, pero debemos también ser cautos».