La UE espera empezar a distribuir las primeras vacunas de covid a principios de 2021

Si nada se tuerce las primeras vacunas contra el covid-19 estarán disponibles en la Unión Europea con el arranque de 2021. El procedimiento para la aprobación de la solicitud remitida por BioNTech/Pfizer avanza a velocidad de crucero, resultado de una “movilización sin precedentes de recursos humanos”, según han asegurado este jueves fuentes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). El proceso estándar de autorización habitual requiere un plazo de 67 días, 22 de ellos para consultar a los Estados miembros, pero en esta ocasión se solventará en solo “tres días”.

Es decir, si la EMA emite su aprobación de comercialización condicional de la vacuna de BioNTech/Pfizer el 29 de diciembre, la Comisión Europea podría estar en disposición de aprobar la autorización 72 horas después –con 24 horas para consultar a los Estados miembros- lo que significa que tratamiento anticovid tendría luz verde para empezar a distribuirse automáticamente con el estreno del nuevo año. "Teniendo en cuenta este calendario esperamos que sea posible la vacunación a partir de principios de enero", han confirmado fuentes de la agencia con sede Ámsterdam.

12 de enero

En el caso de la vacuna de Moderna el plazo avanzado por la EMA a principios de semana para emitir su recomendación es el 12 de enero, lo que significa que la autorización de Bruselas, en caso de confirmarse la aprobación condicional, se produciría en torno al 15 de enero. Ambas decisiones se producirán en cuanto la agencia europea determine que los beneficios de la vacuna son “superiores a los riesgos en la protección frente al covid-19”. A partir de entonces los Estados miembros podrán empezar a recibir las dosis que han adquirido a través del sistema conjunto de compra, que se repartirán de manera proporcional a su población.

Países como Reino Unido, que no es miembro de la UE desde el pasado 31 de enero, han optado por empezar a inmunizar a su población con el producto de BioNTech/Pfizer desde la próxima semana, tras optar por un procedimiento de emergencia todavía más acelerado. Fuentes de la Comisión Europea admiten que los Estados miembros también tienen la posibilidad de autorizar temporalmente en sus respectivos territorios el uso de un medicamento cuando haya una amenaza para la salud pública aunque no haya sido autorizada por la EMA, pero la intención es realizar “una revisión total y una autorización normal porque la confianza de los consumidores respecto a un producto no autorizado es extremadamente importante”, han asegurado ante una cuestión clave para convencer a los europeos de protegerse frente a un virus que sigue propagándose en el continente europeo.

Temas