La UJI mantiene el modelo mixto de clases presenciales y on line

La Universitat Jaume I (UJI) y el resto de centros de educación superior públicos de la Comunitat han acordado que no van a suspender las clases físicas y hacerlas 100% on line durante este trimestre. En cambio, van a mantener el modelo híbrido dual, que combina asistencia física con clases telemáticas. Así lo acordaron ayer en el encuentro mantenido con el president de la Generalitat, Ximo Puig, y los consellers de Sanidad, Ana Barceló; Universidades, Carolina Pascual, y Política Territorial, Arcadi España. La excepción serán los dos grupos de primero del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, que se encuentran más afectados por contacto con positivos relacionados con el brote de la residencia Campus de la Universitat Jaume I, que pasarán a realizar su docencia de manera no presencial a partir de este jueves y durante 10 días.

A pesar de los últimos brotes de covid que han salpicado las residencias, como la anteriormente citada, o la Ausiàs March, de València, el rector de la Universidad Miguel Hernández y portavoz de los rectores a nivel autonómico, Juan José Ruiz, declaró que «las universidades son «espacios seguros. No hay evidencia de contagios dentro de ninguna».

«El problema es lógicamente la movilidad de los estudiantes, pero de momento no vamos a hacer cambios importantes hasta el segundo cuatrimestre, cuando seguramente, en función de las condiciones, tendremos que hacer una planificación distinta», añadió.

PRECAUCIÓN / En cuanto a los últimos brotes detectados, Ruiz instó a «seguir insistiendo en la precaución y limitación de la actividad social». Un dato con el que coincidió la rectora de la UJI, apelando a la responsabilidad y a la prudencia para cumplir con las normas que hasta ahora han funcionado.

«La universidad tiene una labor pedagógica. Sabemos que mucha parte de los contagios están en sectores de población joven y tenemos que reforzar los mensajes de responsabilidad y de que hay que actuar extremando las medidas de precaución, no solo en la universidad, donde se cumplen, si no fuera de ella», declaró el portavoz de los rectores. Agregó que los servicios de prevención de las universidades están haciendo un esfuerzo impresionante, igual que los coordinadores covid, y los departamentos. Mensajes que deben reforzar más aún.

HIGIENE /

La consellera de Universidad, Carolina Pascual, reiteró que las universidades «son lugares seguros. Se están contemplando todas las medidas de prevención, de ventilación y de higiene que pauta Sanidad». Pascual también insistió: «Es importante que tomemos conciencia a nivel individual en nuestra vida privada y que mantengamos todas las precauciones posibles para que no se produzcan contagios del virus».

No obstante, de ser necesario al hilo de la evolución de la incidencia, plantearán introducir nuevas medidas o adaptar las actuales. Fruto de este trabajo se encuentran iniciativas como recomendaciones de entradas y salidas escalonadas del alumnado para evitar aglomeraciones en el transporte urbano o los protocolos de seguridad desarrollados para las residencias universitarias.

PREPARAN EL MODELO ONLINE /

Además, las universidades han planteado sus respectivos planes de contingencia por si fuera necesario el cambio a un sistema de docencia en línea durante el curso. Planes que incluyen formación en la enseñanza on-line para el profesorado y el estudiantado, adaptar y diversificar los procedimientos de evaluación en las diferentes titulaciones, tutorías virtuales, reorganizar las actividades formativas y reconsiderar los contenidos que queden por impartir priorizando los esenciales, ajustar el volumen global de trabajo a los créditos, reconsiderar las metodologías docentes y valorar las recomendaciones bibliográficas a un entorno de acceso en línea. H