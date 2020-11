Ultimátum de los médicos de la Comunitat Valenciana: no verán pacientes fuera de horario

El malestar de los médicos de familia por la «saturación» de los centros de salud en plena segunda ola del coronavirus ha llegado a su punto álgido. El plan de choque, es decir, la posibilidad de que puedan doblar turno a cambio de una retribución no gusta a los facultativos, lo que ha provocado, como informó ayer Mediterráneo, que solo en algunos centros del departamento de salud de Castellón se esté llevando a cabo, lo que no está permitiendo descongestionar las consultas. El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunitat, que aglutina a doctores de la provincia, ha lanzado un ultimátum a la Conselleria de Sanidad: no atenderán a pacientes fuera de su horario.

Esta entidad ya remitió la pasada primavera al departamento de Ana Barceló un decálogo con 16 propuestas para agilizar la demora en Primaria cuando se convirtió, tras el confinamiento, en el muro de contención de la pandemia al ser la puerta de entrada de los ciudadanos al sistema sanitario. En estos meses, el foro considera que Sanidad no les ha hecho caso y que la situación es «insostenible». De ahí que hayan dado un paso más, elaborando una serie de acciones de autorregulación, de carácter voluntario, para el personal facultativo del primer escalón ante, a su juicio, «inacción» de la administración respecto a las medidas planteadas.

En su escrito aconseja a los doctores a «cumplir las funciones médicas que le son atribuidas y no en otros procesos burocráticos, o que cuando acaben su jornada abandonen el centro y, si aún tienen pacientes que atender telefónicamente, remitan a la dirección el listado de llamadas que quedan por hacer».

El Foro señala que ha remitido estas acciones ante las múltiples preguntas que los facultativos han transmitido acerca de la situación de saturación en las consultas de medicina familiar y pediatría de Atención Primaria. «Es importante dedicar todo el esfuerzo de los profesionales a hacer bien lo que hay que hacer bien, balanceando la actividad presencial, telefónica o domiciliaria en función de las necesidades de la ciudadanía», señala la entidad.

Añade que todo esto debe hacerse «con los recursos adecuados y no con agendas desbordadas si se quiere prestar una atención de calidad y sin olvidar la promoción de la salud y la prevención, diagnóstico, seguimiento y rehabilitación de enfermedades agudas, crónicas y muy especialmente los procesos oncológicos, así como la atención a la comunidad».

Infrafinanciación

Recuerda que desde la constitución del Foro el pasado mes de mayo, denunciaron ante la Conselleria de Sanidad y la Generalitat que la Atención Primaria, «pese a sufrir una situación de infrafinanciación crónica, estaba desempeñando un papel crucial». «La inacción en estos temas solo nos ha llevado, meses después, al agotamiento y el subsiguiente colapso del sistema sanitario público, que debe seguir desempeñando un papel fundamental en la gestión de lo que queda de pandemia y en el futuro», denuncia. Así, señala que tras varios meses de propuestas y negociaciones, observan que los pasos que da Sanidad «no solucionan a corto plazo «la dramática situación».