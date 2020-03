Unos vecinos de Vinaròs fabrican mascarillas para el hospital contra el coronavirus desde sus casas

La solidaridad entre vecinos es una de las armas que los ciudadanos estamos fortaleciendo para combatir el coronavirus. Debido a la actual tesitura provocada por el covid-19 y dado la falta de existencias en las farmacias y centros de salud de mascarillas, desde Patchlupe Mercería, en Vinaròs, se ha lanzado una iniciativa de crear mascarillas para los sanitarios y la sociedad en general, de forma totalmente altruista, destinadas para e Hospital Comarcal de Vinaròs y que se realizan entre los vecinos de un mismo edificio.

Desde Patchlupe Mercería se quiere ser más solidario que nunca, aunque siempre desde casa, adonde le envían el material, con el negocio cerrado e intentando involucrar a un número muy reducido de vecinos.

Así lo relatan desde este comercio de Vinaròs a través de su página oficial de facebook:

Holaaa!!! ¿Qué tal va por casa? Yo muy bien y sin aburrirme un minuto! Me llamaron del Hospital y soy una de las voluntarias que está haciendo mascarillas, hay algunos grupos. A mí me han traido una parte del material y yo he "liado" a Ana y Emilia dos vecinas de casa, para no tener que desplazarnos mucho.

Encantadas de poder colaborar a ver si entre todos podemos con este "bicho"... Quiero agradecer a todas las personas que me llaman y me piden de todo para hacer ellas también, pero no depende de mí, voy haciendo tal y como me indican. Se ha corrido la voz(un bulo) de que en mi tienda hay un gran grupo haciendo y que reparto de todo. NO ES VERDAD la tienda está cerrada y yo estoy en mi casa. Desde el viernes que cerré, solo he ido un momento a coger lo necesario para hacerlas en casa. Pensar que cuando están hechas las tienen que llevar a lavar y esterilizar... No es solo hago y hago y ya! Tiene que estar todo coordinado, de todos modos MUCHAS GRACIAS. Da gusto ver cuanta gente buena hay!

Todos juntos lo superaremos! Seguro que sí!!!... y ya sabes:

#YO ME QUEDO EN CASA

#TODO IRÁ BIEN