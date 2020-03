Viajes virtuales 'con mucho arte' sin salir de casa

Pese al confinamiento obligatorio al que nos vemos sometidos en este periodo excepcional, las nuevas tecnologías nos permiten viajar y conocer esos lugares que siempre quisimos visitar y no pudimos, o volver a ellos para recrearnos en detalles que se nos pasaron por alto.

La cultura y el arte son grandes compañeros en este periodo de reclusión, y las opciones entre las que elegir se multiplican. Un ejemplo de ello son los principales museos, tanto a nivel nacional como internacional, que abren sus puertas de forma virtual para que miles de visitantes digitales disfruten de las joyas que albergan en su interior.

Uno de ellos es el Museo Nacional del Prado. La pinacoteca ha puesto en marcha la iniciativa #Pradocontigo, mediante la cual, cada día, a las 10.00 horas, un experto explica las obras más importantes de su extensa colección, en un vídeo de una hora de duración, a través de su instagram @MuseoPrado. Cabe señalar que los vídeos pueden verse en directo, pero también a través de Instagram TV, puesto que los vídeos quedan colgados en la red para poder disfrutar de ellos en cualquier momento.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, por su parte, ha optado por utilizar el hashtag #ThyssenDesdeCasa y sus redes sociales para que el público disfrute de sus contenidos. Entre ellos destacan las visitas on line a sus exposiciones temporales. A ello hay que sumar diversos vídeos en Youtube.

En esta línea, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, lanza sus propuestas a través del hashtag #ElReinaEnCasa y su página web, donde abre sus puertas a todos sus contenidos on line. Los amantes del arte podrán disfrutar, entre otras opciones, de 170 vídeos de exposiciones, 70 actividades y la descarga gratuita de catálogos de exposiciones y publicaciones.

El MACBA de Barcelona es otra de las opciones disponibles. En este caso, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona anima a los usuarios a descargar su app, en la que podrán disfrutar de imágenes, vídeos, audioguías, curiosidades y fichas explicativas, tanto de las obras de la Colección MACBA como de sus exposiciones temporales. Además, su página web también pone a disposición del público numerosos contenidos artísticos.

Y es que todos los grandes escaparates del arte mundial han querido acercar al público los tesoros que albergan, como es el caso de la Galeria degli Uffizi, el Musei Vaticani, el Museo del Hermitage, el Louvre, Museo de Van Gogh o el British Museum, que invitan al público a realizar tours virtuales y visitas a las colecciones digitalizadas.

Otra de las opciones es la plataforma Google Arts, en la que se recopilan imágenes de grandes obras de museos de todo el planeta y, entre otras opciones, posibilita realizar un paseo virtual por Pompeya.