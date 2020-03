VÍDEO | La emocionante canción de Ana Archilés para animar la cuarentena por el coronavirus

Qué mejor forma de pasar la cuarentena y el confinamiento a causa de la alerta sanitaria provocada en nuestro país por el coronavirus que con la música. Esto es lo que ha pensado la prestigiosa guitarrista de Almassora Ana Archilés, que ha cogido su instrumento para deleitar a sus fieles con el tema 'Resistiré'.

"Desde que ha empezado este confinamiento no he tocado la guitarra. No la cogía desde el viernes pasado, pero tenía la necesidad, no canto bien, pero me apetece darme ánimos a mí y dar ánimos a los demás", ha asegurado la intérprete Ana Archilés, que ha dado conciertos en medio mundo y ha sido alumna de figuras de la talla David Russell, José Tomás, José Luis González, Leo Brouwer, Carles Trepat y Oscar Ghiglia.