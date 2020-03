El Villarreal decide este lunes si suspende de manera indefinida toda actividad por el coronavirus

Es un problema global que hay que tomerse más en serio que nunca. El Villarreal CF no se mantiene al margen de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y ha decidido tomar cartas en el asunto por el bien de sus futbolistas, empleados, dirigentes y aficionados en general.

Ante lo delicado de la situación, el Submarino comunicó ayer que suspende todas las actividades que tenía previstas en la Ciudad Deportiva de Miralcamp para la jornada de hoy, añadiendo que a lo largo del día, la entidad que preside Fernando Roig, decidirá qué hacer de forma definitiva ante la tesitura actual.

LOS EQUIPOS IMPLICADOS

En un principio, el conjunto de la Plana Baixa había preparado un plan de trabajo para sus jugadores, tanto en el primer equipo, los filiales B y C, el femenino A y el juvenil A, por lo que todos ellos debían comenzar los entrenamientos a partir de hoy. Una circunstancia que no se va a llevar a cabo, aunque por ahora el club solo habla de este lunes, y no de los próximos días.

De hecho, hoy habrá una cumbre en la cual se determinarán la medidas a adoptar.

El club había decretado el pasado viernes tres días de descanso a la espera de ver la evolución de la situación con el covid-19 en nuestro país, así como de las medidas a tomar al respecto.

Una vez designado el estado de alarma y tras la petición de la RFEF de no realizar sesiones de entrenamiento, el club ha decidido cerrar su Ciudad Deportiva y analizar la situación este lunes.

TRABAJO ESPECÍFICO

En estos momentos los jugadores están recluidos en sus casas, a la espera de novedades, y realizando un plan de trabajo especial que les ha mandado, según el comunicado de ayer del Villarreal, el preparador físico José Romero.

EL COMUNICADO DEL SUBMARINO

La nota oficial dictaba que «queda suspendida la actividad deportiva en la Ciudad Deportiva, en principio, hasta el martes (primer equipo, B, C y Juvenil A). El club tomará mañana (hoy) una decisión al respecto. Los jugadores del primer equipo se están entrenando en sus casas con un plan específico, ya que la mayoría de ellos cuentan con máquinas en sus casas. En cuanto tengamos más novedades se irán comunicando y haciendo públicas», finaliza el comunicado.