El virus arrastra a ERTE al 40% de firmas de maquinaria cerámica

Casi la mitad de las empresas castelloneneses de maquinaria cerámica, en torno a un 40%, se han visto obligadas a presentar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por la brusca caída de la demanda de nuevos pedidos del sector cerámico nacional e internacional, a raíz de la crisis del covid-19.

Así lo apunta el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (Asebec), Juan Vicente Bono, quien dice que el sector emplea a unos 1.700 empleados y entre las mercantiles que han presentado ERTE, algunas ya lo han aplicado y otras lo harán de una forma escalonada, en base a la evolución que alcance la producción.

INTERRUPCIÓN

Y es que después del parón de actividad de las dos semanas de permiso retribuido, el sector de maquinaria volvió «a la normalidad», «para poner a punto el trabajo retrasado y labores de mantenimiento de los equipos», puntualiza. Dentro del ramo, las compañías más castigadas y que funcionan «al mínimo» son aquellas más dependientes de la exportación, y de ellas, un 70% ha tenido que parar.

«Los pedidos se nota que han bajado y no se podrá ejecutar lo previsto para este 2020. No se puede viajar y los técnicos no pueden desplazarse a instalar ni a poner a punto maquinaria que nos hayan comprado», apunta. Y es que aunque hay países como Argelia, Marruecos o Sudamércia con fábricas funcionando, el cierre de fronteras para las personas no ayuda en este sector, que precisa desplazar técnicos para poner a punto la nueva tecnología que adquieren sus clientes. Además, son conscientes que el avance del coronavirus puede golpear más adelante a países que ahora están más activos. Todo influirá.

PARÁLISIS

En cuanto al mercado nacional, concentrado en las azulejeras de Castellón, están «sirviendo pedidos de antes de la crisis del covid-19, desde una prensa nueva a una línea de esmaltado, pero a partir de ahora la reducción de demanda será drástica, pues si la producción de azulejos funciona al 25%, muchas máquinas estarán paradas y no precisarán tanto mantenimiento. Ni tampoco se plantearán ampliar líneas productivas», agrega.

La diversificación de los fabricantes de maquinaria cerámica como proveedores de otros sectores en España (vinculados a alimentación, minería, piensos o fertilizantes) tampoco será suficiente para tirar del carro, «y además, los técnicos de equipos tampoco pueden viajar a otras zonas de España porque los hoteles están cerrados. Quizás en unos meses las cosas cambian», puntualiza el líder empresarial.

EL 70% NOS PIDE APLAZAR PAGOS

«Siete de cada diez fabricantes de productos cerámicos nos han pedido aplazar pagos de maquinaria que tenían adquirida», manifiesta Juan Vicente Bono, dirigente de Asebec. Por ello, considera que es «urgente» la liquidez, y en ello juegan un papel fundamental instrumentos como los créditos del ICO, fondos europeos o ayudas autonómicas o estatales. «El clúster cerámico va a una. Estamos preocupados por el devenir y en contacto con la patronal autonómica CEV. Ojalá todo mejorara en un par de meses», declara.