El virus da una tregua a Castellón al no haber ningún muerto en 24 horas

Es una frase hecha que en días como el de ayer cobra especial significación. Y es que Castellón parece empezar a ver la luz al final del túnel, según constatan los datos. La provincia no ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en la última jornada contabilizada, la del domingo, circunstancia que no se producía desde el inicio de la crisis sanitaria. Además, solo ha habido dos nuevos positivos, uno de ellos profesional sanitario, lo que no ocurría desde el pasado 14 de marzo. Esto eleva los casos activos a 687. Se han registrado 28 altas más hasta sumar 494. Por tanto, el número de personas curadas se acerca ya al de infectadas.

La tendencia positiva queda patente teniendo en cuenta el progresivo e importante descenso de ingresos. Así en los hospitales de la provincia hay 140 pacientes afectados por el coronavirus, 30 de los cuales están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A pesar de que las cifras que suelen aportarse los lunes suelen ser algo mejores a las de los días posteriores al entenderse que en domingo pueden haber ciertas lagunas en el recuento por falta de personal en domingo, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, insistió ayer en los descensos en «dos cuestiones fundamentales, como son los ingresos hospitalarios y en las UCI».

De todos modos, la consellera advirtió de que los casos positivos seguirán aumentando por la realización de más pruebas, aunque remarcó que lo importante es que no revistan gravedad y no requieran ingreso. «Empezaremos esta semana y a ver cómo se incrementa», apostilló.

Comunitat

En el conjunto de la Comunitat, ayer se contabilizaron 89 nuevos positivos por coronavirus y 19 fallecidos más, ocho de ellos en residencias de mayores. En total, los positivos en la región se elevan a 10.339 y han fallecido 1.084 personas. Las altas registradas suman 4.629.

Respecto al número de fallecidos contabilizados en la Comunitat y la forma en la que se comunican al Ministerio, Barceló explicó que en el formulario que les remite el Gobierno, se especifican los muertos confirmados con test, mientras que en el apartado de observaciones, se añaden los fallecidos que se consideran positivos del covid-19 por vínculo epidemiológico. Así, de las 1.084 personas fallecidas en la Comunitat, 83 de ellas son sospechosas por este vínculo.

España

De igual modo, el número de fallecidos por coronavirus en España ha vuelto a experimentar otro descenso, al situarse en 399. La cifra es la más baja desde el pasado 22 de marzo, hace casi un mes. Ahora hay en el balance 20.852 muertos, 200.210 casos y 80.587 personas curadas. H