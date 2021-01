La vuelta de las vacaciones de Navidad divide a padres y profesores en Castellón

Las consellerias de Educación y Sanidad mantienen el 7 de enero para la vuelta de las vacaciones de Navidad. Este lunes se reunió la comisión de seguimiento del covid entre ambas administraciones.

La Conselleria de Sanidad no contemplaba, a fecha de lunes, aplazar el reinicio del curso, que seguirá en la fecha prevista. Desde Sanidad, a su vez, alegaron que ambas consellerias y, especialmente, el personal docente han aplicado de manera efectiva y escrupulosa los protocolos anticovid diseñados al inicio del periodo escolar, de manera que los contagios en este ámbito han estado muy controlados.

«Los centros educativos, como se ha demostrado en el primer cuatrimestre del curso, gracias a las medidas de prevención que se han implantado, son lugares de detección y no de propagación de la pandemia», argumentaron fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà.

El sindicato mayoritario pide retrasarlo

Sin embargo, el sindicato mayoritario, el Stepv, es partidario de no retomar la actividad lectiva en esa fecha y aplazarla, por lo menos al día 11. El Stepv argumenta que otros territorios del estado, como Cataluña, también lo han hecho, por no hablar de países europeos donde han cerrado las escuelas durante dos semanas después de las fiestas de Navidad. La situación en la Comunitat «no es para tirar cohetes», arguyó.

Candela aseguró que el profesorado está asustado y que no pasaría nada por proporcionar un poco más de margen, porque daría tranquilidad. Calificó de «error» la postura de Educación.

Por su parte, el presidente de la federación de asociaciones de padres Fampa Penyagolosa, Pep Albiol argumentó que debe ser Sanidad la que decida. Reflexionó que no ha habido casi ningún contagio en las escuelas y los que se han producido han sido externos a ellas. «¿Por aplazarla dos días se podrían evitar muchas cosas? No lo sé. Si fuera así, merecería la pena. Pero Sanidad lo sabrá», argumentó. No obstante, en caso de que se acordaran nuevas restricciones, el portavoz de los padres pidió medidas que favorezcan la conciliación. CCOO también avaló lo que las autoridades sanitarias recomienden y dicten.

Universidad también mantiene por ahora la fecha de vuelta a las aulas, aunque el jueves se reunirá con los rectores.