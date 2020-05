Ximo Puig: "Los criterios tienen que ser objetivos y transparentes"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha participado en la mañana del domingo en la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para tratar la crisis del coronavirus.

Respecto a los datos de la pandemia en la Comunitat, la Conselleria de Sanidad Universal ha confirmado 52 nuevos casos positivos de coronavirus --confirmados a través de PCR-- , diez fallecidos más (tres de ellos en residencias de mayores) y 65 altas hospitalarias desde la última actualización del sábado.

El president ha arrancado su intervención dando las gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat por su esfuerzo y ha señalado que "hemos hecho los deberes, la Comunitat Valenciana no ha hecho nada mal. Los indicadores objetivos indican que estamos en el buen camino". Además, también ha trasladado sus condolencias a los familiares que han perdido algún ser querido durante la pandemia.

Ximo Puig ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "estudie de nuevo" el plan que presentó el gobierno valenciano para que toda la Comunitat Valenciana pasara a la fase 1 y que se "revierta lo más pronto posible" la decisión de que 14 departamentos sigan en fase 0. "Lealtad no es sumisión", ha subrayado.

Puig ha afirmado que quiere "evitar crispaciones innecesarias" porque buscar la confrontación "sería sumamente irresponsable" y "nunca estará ahí" la Generalitat, pero ha insistido en que la Generalitat "discrepa" de la decisión de que no haya pasado toda la Comunitat Valenciana a la fase 1. "Ningún partidismo se interpondrá en los intereses generales de la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

"Quiero pedir disculpas porque no se han cumplido las expectativas", indica. "Esperamos que la cogobernanza funcione mejor con la Comunitat Valenciana". "Esto no es una carrera para ver quien va el primero, pero no entendemos la lealtad como una orden sin más". "Los criterios tienen que ser objetivos y transparentes".

Ximo Puig ha dicho que tras finalizar la rueda de prensa, se colgará en la web de la Generalitat el dossier presentado al Gobierno.