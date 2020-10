Puig aplicará el toque de queda en la Comunitat de forma unilateral ante la falta de acuerdo nacional

El president de la Generalitat, Ximo Puig, lo tiene claro: “Antes prevenir, que curar”. Es por ello que Ana Barceló ha solicitado en el Consejo Interterritorial junto a los diferentes consejeros de Sanidad que se aplique el estado de alarma. Tras la falta de consenso en la citada reunión, Puig solicitará por su cuenta el toque de queda para la Comunitat Valenciana, que se aplicará “cuanto antes”.

Ha confirmado también Ximo Puig que el toque de queda se aplicará desde las 00.00 hasta las 6.00 horas de la madrugada y que en principio tendrá vigencia hasta el próximo 9 de diciembre. “No vamos a dilatar una situación que nos parece fundamental para evitar medidas más restrictivas en un futuro. Queremos llegar a las semanas previas a Navidad en la mejor posición posible ante el aumento de movilidad y aún estamos a tiempo para ello”.

Los trámites previos para la entrada en vigor del toque de queda son, según el president de la Generalitat, las siguientes: “Hemos encargado a la abogacía y a la conselleria de Sanidad la elaboración de una resolución que restrinja los movimientos desde las 00.00 hasta las 6.00 horas porque hemos detectado situaciones que no están permitidas y se están produciendo, disparando los contagios”. Puig ha proseguido con su alegato afirmando que en el toque de queda estará permitida la movilidad “por motivos laborales, para atender dependientes o por urgencias médicas”. El objetivo no es otro por tanto que el de “limitar botellones o fiestas privadas. No afectará a la actividad económica porque ningún establecimiento podía estar abierto más allá de las 00.00 horas”. De hecho, en la misma línea, Ximo Puig ha afirmado que “en ningún caso se plantea el cierre de la restauración”.

Una vez tenga el documento, la Generalitat enviará la resolución “en las próximas horas” al Tribunal Superior de Justicia para su posterior validación. “Aún estamos a tiempo de tomar decisiones y así lo vamos a hacer. Nos hubiera gustado que hubiera una posición conjunta de carácter nacional, pero no ha sido posible y nosotros vamos a esperar haciendo camino”.