Ya hay fecha para que España comience a poner la vacuna contra la Covid-19. Lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha dicho que la semana que viene, concretamente el martes, el Consejo de Ministros aprobará el calendario de vacunación contra el coronavirus. La vacuna no llegará a tiempo, ni muchísimo menos, para salvar la Navidad 2020 de los cierres y las medidas contra la covid, pero ofrece un horizonte de esperanza de cara al próximo año 2021.

De esta forma, España podrá vacunar a "una parte sustancial" de su población, según Pedro Sánchez, y se convierte, junto con Alemania, en el primer país europeo con un calendario completo y definido de vacunación contra la Covid. Mientras esto llega, las restricciones por el coronavirus se suceden por todo el país, al igual que los cierres perimetrales y las medidas para intentar atajar la pandemia, desatada en muchos puntos y con una alta incidencia en casi todo el territorio español.

De momento no se sabe qué vacuna contra el coronavirus será la primera en emplearse en España, puesto que son varias las que están desarrollándose al mismo tiempo. Por ahora, Pfizer, Moderna y Astrazeneca, también conocida como vacuna de Oxford, parecen ser las mejor situadas ya no sólo por lo avanzado de sus investigaciones, sino también por los grandes resultados que han conseguido hasta ahora. No obstante, esta misma semana también empezará la fase III (la de la experimentación masiva) de otra vacuna, la de Johnson&Johnson, precisamente con miles de voluntarios españoles.

La Unión Europea ha acordado la compra de millones de dosis de estas vacunas contra la Covid, aunque aún no se ha definido cuál será la elegida o si alguna está mejor situada que otras. La estrategia europea es, de momento, acordar la adquisición de millones de viales de cada una de las vacunas contra el coronavirus más avanzadas para garantizar a la población europea su disponibilidad. Las vacunas se repartirán en cada uno de los países miembros, que a su vez también acuerdan compras masivas de estas vacunas con cada una de las empresas que las desarrollan, en proporción directa con sus habitantes. Así, a mayor población, más dosis.

Por ahora, y a falta de más concreción, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asegurado hoy que España comenzará a poner la vacuna contra la Covid en el primer semestre del año que viene y que, durante esos seis primeros meses del 2021, espera tener "vacunada a una parte sustancial de la población" de España; específicamente, "antes de junio", algo que podría salvar el verano.

No obstante, y a la espera de ese momento, Sánchez ha advertido que no se debe bajar la guardia porque "nos esperan unos meses duros".