Descubre las nuevas ayudas de la Generalitat Valenciana por la compra de bicis y patinetes

La Generalitat Valenciana, a partir del 15 de junio, dará ayudas de 75 euros para la adquisición de bicicletas y patinetes, así como de 250 euros para las bicicletas eléctricas, con el fin de potenciar el uso de vehículos individuales sostenibles y, a su vez, reanimar el consumo y fomentar la actividad del pequeño comercio en un escenario poscoronavirus, según avanzó el presidente, Ximo Puig, tras reunirse por videoconferencia con el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.

Esta medida, enmarcada dentro del Plan de Fomento de Uso de la Bicicleta, se suma a una serie de acciones cuyo fin es afianzar un modelo de movilidad sostenible: «Una de las cuestiones básicas que nos ha traído la pandemia, es el planteamiento de grandes dificultades en la movilidad», afirmó el jefe del Consell.

ASÍ SERÁN

Esta nueva línea de ayudas, que cuenta con una inversión de 500.000 euros, subvencionará la adquisición de bicicletas convencionales de carácter urbano, bicicletas eléctricas, vehículos de movilidad personal eléctricos (patinetes) y kits de electrificación de bicicletas, en todos aquellos establecimientos y tiendas con sede en la Comunitat que se adhieran al plan.

Las ayudas son de hasta 250 euros en el caso de bicicletas eléctricas (cuyo importe no podrá sobrepasar los 1.400 €), de 75 euros para las no electrificadas (cuyo precio máximo será de 500 €) e igualmente 75 euros para patinetes eléctricos (cuyo coste no podrá ser superior a 450 €).

Las ayudas también se pueden aplicar a la instalación de kits de electrificación, con un importe de hasta 200 euros (el precio máximo está fijado en 600 €); o a la compra de bicis con elementos de carga para el transporte infantil, en cuyo caso las ayudas serán de 150 euros (en este caso el precio de la bicicleta familiar no podrá ser superior a 700 €).