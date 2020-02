Un art castellonenc més cosmopolita

En més d’una ocasió hem reivindicat des d’aquí, un mitjà de comunicació de caràcter provincial però amb una mirada que va més enllà dels ancoratges locals —defensant, com ho fa per exemple Rafael Argullol a través de la seua obra, un «cosmopolitisme radical»—, la necessitat i la capacitat de captar la diferència, de fomentar una intel·lectualitat més lliure, de mantenir-nos alerta sobre qüestions que succeeixen en el món i que ens concerneixen a tots.

A través de l’art, de la cultura, s’aconsegueix abandonar aquest hermetisme imperant que de res ens serveix si el que volem és progressar com a societat. En aquest sentit, resulta rellevant el compromís i la valentia —perquè un ha de ser valent i atrevir-se— d’alguns artistes castellonencs que viatgen, es nodreixen i adquireixen noves perspectives que després traslladen a la seua pròpia obra o als seus mètodes de treball. De la mateixa manera hi ha galeries o projectes que també es traslladen per a connectar amb altres idees, per a conèixer els nous corrents i tendències, per a posar en valor el talent que hi ha aquí, a la nostra província, i per a demostrar —si és que hi ha alguna cosa a demostrar— que a Castelló l’art és una cosa molt seriosa, encara que alguns no ho creguin.

Aquesta reflexió preliminar serveix per a analitzar —en positiu— el fet que una galeria com és Espai Nivi Collblanc i la Fira Internacional d’Art Contemporani de Castelló (MARTE) estiguin presents a Madrid la setmana vinent en dos espais molt diferents però, com diem, exercint en certa forma el paper d’ambaixadors nostres. Així, el particular projecte de Mariano Poyatos acudirà a la fira internacional d’art JustMad, cita que ja celebra la seua onzena edició i que cada vegada gaudeix de major prestigi afermant-se com una de les mostres d’art emergent i d’avantguarda més rellevants a Espanya.

Del 27 de febrer a l’1 de març, en el Palacio Neptuno, tindrà lloc aquest certamen que comptarà amb més de 60 expositors de països com el Brasil, Cuba, els Estats Units, França, Itàlia, Portugal i Regne Unit, entre d’altres. I Castelló, gràcies a l’esforç i el compromís que abans esmentàvem, establirà noves connexions i bastirà ponts entre altres galeries i, sobretot, col·leccionistes. L’artista castellonenc Alejandro Mañas —un dels nostres majors talents en l’actualitat— serà un dels representats per Espai Nivi Collblanc al costat de la veneçolana Natha Pinya i el castellanomanxec Manuel Gamonal. «Tres creadors que convergeixen en un mateix aspecte: la recerca d’un camí espiritual», expliquen des de la galeria, que proposa en JustMad «un lloc on pensar el present des de la creació artística i reflexionar sobre les qüestions més presents en la nostra societat, objectiu de la pròpia fira».

De Mart (?) a Carabanchel

La programació de JustMad coincideix o més aviat s’emmarca dins de la Semana del Arte de Madrid. Durant l’última setmana de febrer la capital espanyola es converteix en l’aparador on trobar-se amb les últimes tendències del mercat de l’art gràcies a la concentració de més de mitja dotzena de fires, encapçalades, com no, per ARCO —estranyem la presència de la galeria Cànem en aquesta cita, tot sigui dit de pas—.

Així, aprofitant aquesta conjuntura en la qual se celebren alhora Hybrid Art Fair, ArtMadrid, Drawing Room, JustMad, Urvanity, Artist Madrid i Flecha y Salón de Arte Moderno, la Fira Internacional d’Art Contemporani de Castelló, MARTE, realitzarà una exposició en Córner Gallery, sala situada en Carabanchel, lloc que a poc a poc s’està erigint com un dels focus de l’art contemporani al nostre país.

Sota el títol Liminals, el 28 de febrer s’inaugurarà aquesta mostra en la qual estaran presents els artistes de la nostra província Agustín Serisuelo i Lucía Moya, al costat d’altres tres artistes, dos espanyols i un brasiler —Luis Miguel Rico, Sandra Val i Marcelo Mendoça—. Com assegura el director de MARTE, Joan Feliu, aquesta proposta «ajudarà molt a visibilitzar el seu treball coincidint amb ARCO i les altres fires». Certament, és una oportunitat —una més— perquè alguns dels nostres creadors més destacats comparteixin les seues experiències i la seua obra amb altres professionals.

Sense voler fer de profetes, sí que direm que les compareixences de Espai Nivi Collblanc i MARTE en un esdeveniment expositiu com és la Semana del Arte de Madrid és una demostració que en la pluralitat, en la universalitat i en l’acció (real) està la clau per a evitar cometre l’error d’estancar-nos i recloure’ns, de mirar-nos constantment el nostre propi melic sense aixecar el cap, perquè això ens condueix a lliscar-nos únicament per la superfície de les coses, quan del que es tracta és d’abandonar aquesta abstracció i créixer, volar més alt, ser.