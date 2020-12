Un autor per descobrir: Héctor Hugo Navarro

Professor de Llengua i Literatura en l’IES Cova Santa de Sogorb, sí, i escriptor, també. Héctor Hugo Navarro està vivint un moment dolç, molt dolç, en la seua carrera literària. I és que després d’haver estat guardonat recentment amb el Premio de Novela Corta José María Pereda de Cantàbria per la seua obra Pontiac, pocs dies després de la nostra xerrada hem sabut que un altre dels seus textos, Los ahogados, ha estat seleccionada com a guanyador pel jurat del XXI Premi de Novela Corta de la Diputación de Córdoba. Des d’aquí, nostra més sincera enhorabona.

De Pontiac ens explica el seu autor que és una història d’aprenentatge, «de l’aprenentatge de la vida i també de l’ofici d’escriure». En la novel·la, remarca, «es creuen les vides d’un jove aspirant a poeta, amb les urgències pròpies de l’edat, i la d’un veterà novel·lista nouvingut de l’exili que està de tornada de tot». És a partir d’aquesta trobada, que «s’entrellacen el pla real dels protagonistes amb el de les ficcions internes que van creant tots dos».

El jurat del guardó càntabre va destacar la seua habilitat narrativa, la qual cosa ens demostra que abans de ser escriptor Héctor Hugo Navarro és un bon lector. Alfanhuí, de Rafal Sánchez Ferlosio, va tenir una gran influència en ell. «M’interessa tot, va ser el primer llibre que vaig rellegir», confessa. També ens parla de Borges, del qual admira «la precisió en l’expressió, els seus contes són com a rellotges suïssos»; d’Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, amb «aquesta manera de tractar el lumpen»; Cunqueiro; els relats d’Aldecoa; Cortázar; Rulfo; Las historias naturales, de Juan Perucho; Los detectives salvajes, de Bolaño —del qual diu és «un narrador extraordinari»—; i també Max Aub que «va descobrir» de forma més tardana però l’obra de la qual Los campos li sembla «una obra monumental sobre la Guerra Civil». Així mateix, la narrativa nord-americana dels segles XIX i XX li han marcat el seu caràcter escriptural.

La literatura en l’educació

En ser docent, resulta impossible no preguntar-li si creu que es fomenta prou la lectura a les escoles i instituts. A aquesta qüestió ens respon que «això mereixeria una anàlisi exhaustiva. Hi ha molts obstacles per a aquesta trobada entre adolescents i llibres. La lectura és un plaer i com tots els plaers hauria de ser triat o suggerit, mai imposat o avaluat. Ja d’entrada, tot el que faci olor d’imposició perd automàticament el seu poder de seducció. En aquest sentit crec que es pot fer més des de casa que des de l’escola».

Així, remarca que «a les aules es fa el que es pot». En el seu cas, «a més del currículum, jo intento facilitar-los lectures atractives, no massa extenses, que els facin passar una bona estona. Per aquí es comença. Amb sort algun acabarà descobrint aquest plaer i entrarà a formar part d’una estranya minoria».

Premis i concursos

Quant als concursos i premis literaris, el professor i escriptor valencià ens conta que «l’escriptura és una artesania que sense un exercici continu no tindrà un desenvolupament ple, i això no hauria de dependre d’altres finalitats». Així doncs, «el major estímul que ofereixen els concursos és la possibilitat de veure la meva obra publicada», perquè considera que «les editorials no solen publicar als autors no coneguts». Afortunadament, remarca, «hi ha alguns concursos ‘nets’ que no pensen només en l’estirada de l’autor/a de cara a les vendes i donen aquesta oportunitat». Ell és una clara mostra que això és possible.