Brush Willis: «No és fàcil tenir tants seguidors dibuixant»

Fa uns mesos el nostre company Rafa Fabián ja donava a conèixer a @brush_willis com un dels majors influencer de Castelló. Fran, que així és com es diu la persona que està darrere del personatge, és un il·lustrador i creatiu que ha aconseguit fidelizar a milers de persones a través de les seues petites històries dibuixades i amb un sentit de l'humor molt particular. A més, i per si no fos prou, un segell tan emblemàtic com Bruguera, pertanyent ara al gran imperi editorial Penguin Randon House Mondadori, es va fixar en ell donant com a resultat la que és, fins avui, la seua primera novel·la gràfica No soy tu princesa.

—Primera pregunta d'obligat compliment. Qui està darrere de Brush Willis?

—No ho sé ni jo, jajaja. Darrere de Brush hi ha un dissenyador gràfic de professió, un amant de l'esport i una persona amb la ment bastant inquieta. Em considero una persona creativa i amb moltes metes encara per complir. El meu major defecte és que sóc molt competitiu en tot, però sóc bon perdedor.

—Quins són els teus orígens? Què et va portar a voler dedicar-te al món de la il·lustració i del dibuix?

—Vaig estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis de Castelló la branca de disseny gràfic. En la meua època no hi havia il·lustració com a especialitat, encara que sempre m'ha agradat i de jove participava en concursos de comics, pintava llenços, cartells il·lustrats i fins i tot col·laborava amb alguna revista local amb vinyetes setmanals d'humor gràfic.

—No soy tu princesa és la teua primera novel·la gràfica. Vas pensar alguna vegada publicar un llibre?

—Sincerament, no. Un no s'ho creu fins que va a una llibreria i veu la seua novel·la en les prestatgeries. Tot ha anat molt ràpid aquests dos anys i sens dubte el fer aquest llibre ha estat tot un repte i una satisfacció personal. A més a la gent li està agradant molt, o almenys això em comenten per privat en instagram.

—De què va exactament aquesta novel·la? Amb què es trobarà el lector, a més d'amb el teu particular estil visual/creatiu?

—És una aventura de desamor plena del meu humor àcid, molta diversió, aventura, endevinalles, crítica social i vinyetes plenes de detalls graciosos. És una mescla del que sóc en instagram però contat en una història que té un guió i un personatge principal amb el qual s'està identificant molta gent que la llegeix. La veritat és que m'han faltat pàgines per a contar tot el que volia, per això té un final una mica… Millor no ho explico.

—La novel·la l'ha publicat el segell Bruguera. No sé si ets conscient de la importància que va tenir aquesta editorial en el seu moment. Ho ets? Coneixies la seua trajectòria?

—Sí, sabia que era de les importants. Són els que publiquen a Mortadelo i Filemón o Zipi i Zape que tant llegia en la meua infància, per això encara que tenia diverses ofertes no ho vaig dubtar i els vaig triar a ells, a més no volien vinyetes soltes que era el que jo faig en instagram i que m'hagués resultat més fàcil fer, sinó que necessitaven una història amb guió i com a mi em van els reptes els vaig triar a ells.

—Què opines que et considerin el dibuixant més influencer de Castelló?

—Em fa gràcia. Segurament sóc el que més seguidors té, sí, i no em llevo mèrit, perquè me'ls he guanyat amb molta dedicació i no és fàcil tenir tants seguidors dibuixant, però ja m'agradaria tenir l'art i la creativitat que tenen molts artistes de Castelló. Encara així em sento molt orgullós de tot el que estic aconseguint, sempre amb els peus en terra.

—Creus més important que un treball es faci visible en xarxes que la pròpia qualitat d'aquest? Faig aquesta pregunta perquè ara sembla que si no tens ics nombre de seguidors en instagram no ets ningú. No sé què opines sobre aquest tema

—Instagram avui dia en una xarxa primordial per a artistes, dissenyadors i empreses, és una forma molt eficaç d'arribar a tothom, ensenyar el teu treball i captar clients, però per a això no necessites tenir centenars de milers de seguidors, és molt més important cuidar la qualitat del que puges i tenir un contingut que interessi a la resta, els likes no són l'important. És millor tenir 100 seguidors amb els quals tens interactivitat que 1000 que només donen like.

—M'agradaria saber quins són els teus pròxims projectes. D'altra banda, tens pensat fer presentació oficial de No soy tu princesa a Castelló més endavant?

—He cancel·lat les signatures de llibres a Madrid i Barcelona perquè mai he mostrat la meua cara en xarxes o en els mitjans i de moment he preferit mantenir l'anonimat i el misteri del meu personatge.

Projectes? Em falten vides per a fer tot ho tinc al cap, més totes les que sorgeixen al llarg de l'any d'empreses que contacten amb mi per a col·laborar. El que més il·lusió em fa és crear un Festival d'Il·lustradors, és alguna cosa que estem començant a pensar per a fer en 2021 a Madrid, on trobem més suport de les institucions. Després tinc mil idees més, entre elles algun llibre, encara que actualment m'estic centrant en que la gent s'ho passi tan bé com sigui possible la quarantena generant contingut gratuït en el meu web com a vinyetes per a acolorir, directes dibuixant, etc.

—Què t'apassiona veritablement del dibuix, de la il·lustració? Què t'atreu?

—Per molt cansat que arribi a casa del treball o de fer esport sempre trobo un buit per a agafar el ipad i dibuixar alguna idea boja que he tingut durant el dia, gaudeixo molt fent-lo.

—Algun consell per a aquelles persones que vulguin seguir els teus passos?

—Si algú vol començar a mostrar el seu art o el que vulgui en instagram ha de tenir clar que ha de fer-ho perquè li agrada i apassiona, no amb l'objectiu d'arribar a X seguidors o de ser influencer. Sobretot es tracta de crear el teu estil, de no imitar a ningú i d'intentar ser creatiu i diferent a l'hora de mostrar-ho perquè avui dia hi ha milions de persones tremendament bones i creatives i és difícil marcar la diferència. Després hi ha altres factors però això no els explicaré, de moment.