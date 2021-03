Carlos del Amor, sensibilitat per l'art en temps de còlera

En un moment social en el qual preval la polarització i una confrontació tan visceral com banal, els espais destinats a alimentar l’esperit cobren major valor. I més si són en prime time com fa Carlos del Amor. Amb una trajectòria sempre lligada a RTVE, el periodista és capaç d’irradiar llum, sensibilitat i coneixement amb la cultura com a eix argumental.

Les seues peces diàries dins del Teldiario durant el confinament van ser un exemple de com el talent assossegat pot captivar a un públic mainstream. I amb el seu últim llibre l’ha tornat a fer, aquesta vegada en format escrit: convéncer des de la calma i sense estridències. Emocionarte. La doble vida de los cuadros ha aconseguit vendre més de 40.000 exemplars, tot un impossible en temps de tanta còlera, d’Instagram i de Tik Tok.

Al llarg d’aquesta publicació, Carlos de Amor dissecciona amb la seua cura característica 35 obres de tots els temps, amb especial atenció a la pintura femenina i a l’espanyola. En el seu recorregut pictòric, empra tot tipus de recursos narratius per a guiar al lector en aquest viatge: diàlegs i monòlegs, anècdotes convertides en contes, biografies que semblen ficció, ficcions que bé pogueren haver sigut realitat.

Cada quadre es presenta amb la seua fotografia i dos textos. El primer descriu les emocions, la realitat i la fantasia; i el segon detalla el context del quadre i les circumstàncies de l’autor, així com elements curiosos que escapen a la mirada convencional.

Aquesta proposta ha sigut tot un èxit en vendes per a satisfacció del mateix Carlos del Amor, que confessa a Mediterráneo que «la resposta del públic ha sigut una gratíssima sorpresa; s’ha convertit en un fenomen i el feedback és constant des que va arribar al mercat». «Els lectors em fan arribar cada dia desenes de missatges a través de les xarxes socials i que l’hagen comprat 40.000 persones és una vertadera fita; mai hauria esperat una rebuda com aquesta i és una alegria que l’art i la cultura continuen despertant interés i moltes emocions», afirma.

Picasso, Vermeer, Munch, Goya, Degas, Monet, Magritte, Turner, Hopper, Dalí o Rembrandt són alguns dels artistes que explora Del Amor a través de les seues obres. «L’art és una celebració. Un quadre no s’acaba dins del seu marc; un quadre viu abans i després que el mirem. El marc el delimita i nosaltres hem de travessar aqueixa frontera per a fer que la seua existència continue saltant segles i vides, i es renove amb cada mirada. Cada quadre és un conte, una novel·la, un relat, i això he pretés reflectir a Emocionar-te: trencar el marc i expandir el llenç fins on siga possible».

Preguntat sobre la possibilitat de convertir aquesta publicació en la primera d’un possible serial per a projectar la cultura pictòrica, Del Amor relata que «no és una opció que tinga ara mateix en la ment, però és cert que podria ser una col·lecció interminable i que serviria per a divulgar l’art a un públic generalista, de fet m’escriuen missatges molt afectuosos persones que lligen el llibre amb els seus fills o en les seues classes».

Veu de l’actualitat cultural

La seua faceta com a escriptor va començar en 2013 amb el llibre de contes La vida a veces i va continuar amb la novel·les El año sin motivo i Confabulación, publicadas en 2015 y 2017. Per sort, per a rebre les seues aportacions en la televisió no cal esperar tant, ja que es prodiga de dilluns a divendres en el Telediario de La1, on aporta la seua visió de l’actualitat de la cultura, ja siga sobre novetats de literatura, cinema o música.

«Des que vaig començar en TVE el meu propòsit ha sigut sempre el mateix: elaborar peces que proposen un acostament a un tema però evitant el camí més recte; li done alguna volta per a traslladar-li al teleespectador un punt de vista diferent», manifesta el periodista murcià.

Qui primer va apostar per ell va ser Fran Llorente: «Va ser qui em va portar a Madrid i el que va creure en la meua forma de fer les coses; des de aqueix dia he tingut la sort que tots els editors han confiat en el meu segell». Un segell que combina un llenguatge quasi poètic, combinat amb la complicitat dels protagonistes i una cura extrema de la imatge i la música.

Rostre visible en els Goya

Un altre dels moments de màxima visibilitat de Carlos del Amor és cada any la gala dels Premis Goya, on participa tant en la catifa roja de la gala de la 1 com en la retransmissió. En l’última i atípica edició, el periodista lloa el treball d’Antonio Banderas i el resultat: «Ho vaig passar bé, en conjunt em va agradar i crec que era la gala que calia fer, amb un mèrit innegable per part d’Antonio, que es va tirar a l’esquena aquest encàrrec tan complex i ho va solucionar de forma molt airosa».