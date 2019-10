Castelló s'interessa per la fotografia

La imatge ho és tot, ens deia Julián Barón en preguntar-li sobre la rellevància de la imatge avui en l’àmbit polític, social i cultural. Raó no li falta, ja que en els temps que corren existeix una espècie d’esquizofrènia visual, fruit de l’aparició de les xarxes socials i altres suports, que no pot passar desapercebuda. No sé si aquesta presència massiva d’imatges ha provocat que a poc a poc hi hagi una major consciència o interès sobre el propi llenguatge fotogràfic, de la narrativa visual. Sí que sé, perquè ho hem pogut comprovar en l’últim any, que cada vegada són més els esdeveniments relacionats amb la fotografia, amb la imatge, a Castelló.

A l’aparició del Photobook Club Castelló hem d’unir la labor d’Estela Sanchis al capdavant de Raïm, l’arxiu de fotògrafs de la Comunitat Valenciana, un treball que, recordem, va poder continuar completant gràcies a una de les beques del programa Cultura Resident del Consorci de Museus i que li va permetre gaudir d’una residència de recerca en el Museu de Belles Arts de Castelló. Tampoc podem oblidar-nos de tot quant esdevé en l’Espai Expositiu Alternatiu de José Manuel Sos —un autèntic descobriment per a nosaltres—, a l’Aula Foto Cine Lledó, a la Llotja del Cànem o a la Sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló, per no esmentar l’exposició de la Fundació Mapfre que el mes vinent de novembre s’inaugurarà en el Museu de Belles Arts i que ens permetrà veure retrats d’alguns dels fotògrafs més rellevants del segle XX. Com dic, la fotografia està cada vegada més present en l’agenda cultural castellonenca i això és alguna cosa que, a títol personal, aplaudeixo.

MÉS PRESÈNCIA

Res que tingui a veure amb la imatge, amb la construcció de la imatge o en com narrar a través de les imatges m’és aliè. De fet, diria que hem d’explorar aquest vastíssim camp, aprendre a llegir les imatges, perquè totes elles són una construcció del jo, d’una identitat col·lectiva que pot dir-nos en quin punt estem com a societat. Dit això, i sense voler aprofundir en pensaments que serien més propis de la metafísica, crec d’interès informar sobre nous esdeveniments relacionats amb aquesta pràctica artística.

Dos d’ells estan organitzats pel Photobook Club Castelló, un projecte que crec desenvolupa una gran labor en acostar els treballs d’alguns autors contemporanis de rellevància, si bé crec que ha perdut una mica, en les últimes sessions, la seua essència de convertir-se en un espai en el qual compartir i intercanviar parers entorn del món del fotollibre, i fer-ho a més en diferents espais de la ciutat. En les últimes cites hem assistit, més aviat, a la típica xerrada formal o conferència magistral que incita poc o molt poc al fet que es produeixi aquesta necessària reciprocitat entre els assistents; i tot això amb el Menador com a únic centre d’operacions. Segons tinc entès, aquesta dinàmica canviarà aviat, tornant als seus orígens, la qual cosa és d’agrair, perquè en el diàleg obert tots ens enriquim més; almenys és la meua opinió. Deixant això de banda, aplaudim sens dubte el fet de haver pogut veure i escoltar a autors com Txema Salvans o Eduardo Nave, per citar alguns exemples.

Com dèiem, aquest mes d’octubre, el Photobook Club ha organitzat dues noves sessions, una cosa excepcional acostumats com estàvem a l’organització d’una única vetllada al mes. Així, el 25 d’octubre Mar Sáez presentarà les seues publicacions Gabriel (André Frère Éditions, 2018) i Vera y Victoria (André Frère Éditions, 2016), i el dia 30, Paco Llop donarà a conèixer el seu procés creatiu com a autor a través de les seues pròpies publicacions i de la seua experiència com a responsable de l’editorial Debacle Ediciones, on sorgeix el projecte del castellonenc Paco Martí La vida sencera (Debacle Ediciones, 2019). Llop parlarà també del seu Habitario (Debacle Ediciones, 2019), seleccionat com a finalista al millor llibre de fotografia categoria nacional 2019 en PhotoEspaña, i El río invisible (La Imprenta GC, 2018), que va dur a terme gràcies a la primera Beca Fragments, oferta per la Unió de Periodistes Valencians.

MASTER CLASS

Un altre esdeveniment estretament lligat a l’àmbit de la fotografia és el taller o màster class que impartirà Bàrbara Allende, més coneguda pel seu nom artístic Ouka Leele, i que es realitzarà en l’Espai Cultural Obert Les Aules de la Diputació Provincial de Castelló (ECO). Sota el títol Un volcán ávido de contemplar su propia lava, el pròxim 24 d’octubre, l’artista, Premi Nacional de Fotografia en 2005, parlarà sobre el seu propi treball, caracteritzat per aquesta mescla de fotografia i pintura, i que està relacionat al que comunament es coneix com a fotografia creativa, on la producció i postproducció de la mateixa cobra especial rellevància.

Com veuen, Castelló s’interessa per la fotografia, parla de fotografia i reflexiona sobre ella.