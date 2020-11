Comèdia i absurd teatral, amb 'Barahúnda'

Cal impulsar als professionals de la cultura. No per ells mateixos, que també, sinó pel bé de tota la societat. La cultura genera una comunió entre les diferències, ens conjumina, al mateix temps que ens enriqueix tant a nivell intel·lectual com a nivell emocional. És per això que no hem d’oblidar-nos de quin és el seu paper avui i en el futur.

L’Institut Valencià de Cultura, d’algun temps ençà, ha buscat la manera de promoure una sèrie de projectes que enforteixin el teixit cultural valencià. D’aquí la producció de la fascinant peça de dansa La mort i la donzella, d’Asun Noales, per citar un exemple recent.

Nova producció de l’IVC

Aquesta responsabilitat, que és la seva vegada un benefici comú per a tots, s’ha vist reflectida una vegada més en l’obra de teatre Barahúnda, l’estrena oficial del qual va tenir lloc el passat dia 6 a Alacant.

Barahúnda és un text escrit per Isabel Caballero que va sorgir del II Laboratori de Dramatúrgia Ínsula Dramatària Josep Lluís Sirera, organitzat per l’IVC, i que dirigeix l’alcoiana Gemma Miralles amb l’autora del text com a ajudant de direcció. El text està interpretat per Ángela Bermúdez, Cristina García, Mariano Andrés, Paula García Sabio i Vicent Pastor.

Els espectadors que vagin al Teatre Principal de Castelló el próxim 26 de novembre —a les 20.00 hores, dins del cicle Dijous al Principal—, es trobaran amb una comèdia que beu del teatre de l’absurd. L’acció transcorre en una casa rural situada a la Manxa, regentada per una paisana molt peculiar que acull dues parelles de turistes carregades de malalties pròpies de la nostra època. L’amfitriona s’encarregarà d’amenitzar-los el cap de setmana, però s’acosta tempesta en l’estepa manxega.