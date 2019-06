La dansa contemporània com a punt de trobada, reflexió i creació

Referent de la dansa contemporània en format breu i a l’abast de tots. Aquest és el gran objectiu del festival Vila-real en Dansa, i la veritat és que en les seues set edicions ja complertes —l’octava se celebrarà del 7 al 9 de juny— han aconseguit arribar a aquesta meta amb escreix.

De la mà de l’Ajuntament de Vila-real —que sempre ha mostrat gran interès— i la reconeguda artista Pepa Cases, que porta uns anys de bonança pel que fa a reconeixements d’importants guardons a nivell estatal, amb diverses nominacions seguides als Premis Max pels seus projectes de carrer, el festival mostra els diferents estils de la dansa contemporània obrint tot un ventall de possibilitats, perquè, com ens diu Cases quan li preguntem sobre aquest certamen, «la dansa és per a tothom».

Cases remarca que en aquesta vuitena edició, per fi, «tenim clara l’estructura del festival», un festival que, adverteix, «té un caràcter de trobada» per als diferents professionals que formen part del programa oficial, així com d’un públic que any rere any va en augment. «La gent és cada vegada més participativa», assenyala la directora d’aquest certamen que «no serà només un espai de mostres i espectacles, sinó que va més enllà amb formació, reflexió, diversió, intercanvi… i tot amb entrada lliure».

Un any més, i com és habitual des dels seus inicis, al Vila-real en Dansa s’impartiran workshops dirigits especialment per als alumnes de l’Escola Municipal de Dansa (EMD) i també altres oberts al públic en general, fomentant aquesta vessant didàctica que s’aferma encara més gràcies a la programació dirigida exclusivament als més joves, a través de «Dansa als IES», amb mostres en els instituts Miralcamp, Francesc Tàrrega i Broch i Llop —serà Mario G. Sáez qui presenti en aquests tres centres el seu espectacle Hoogerman short—.

NOMS PROPIS

La Plaça de la Vila, l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner i la Casa dels Mundina seran els escenaris d’aquesta edició que comptarà amb una variada programació de companyies de tota Espanya i internacionals, posant l’accent principalment en la possibilitat d’establir col·laboracions entre elles i visibilitzant la dansa contemporània com no s’havia fet abans.

En aquest sentit, el públic tindrà ocasió de veure i gaudir del treball de companyies i ballarins com la mexicana Maribel Michel, Alicia Soto, La casa amarilla, Nikita Arischenko, Laia Santanach i Miquel Barcelona, EBC Dansa, Cia. Mikel Aristegui, Manu Chabrera, Jove Companyia Elena Lerma, la italiana Lorenza di Calogero, EYAS Dance Project, Celeste Ayus Motta...

Reflexió, diversió i convivència, a través dels diferents projectes coreogràfics, de les tertúlies, els tallers i la jam —de dansa—, que es manté com un dels atractius d’aquesta cita, la dansa, el seu llenguatge i representació, el seu sentit i emocions, tornarà a ser protagonista a la ciutat de Vila-real, una localitat que des de fa anys ha vist com apostar per la cultura, des de qualsevol disciplina, és necesari avui dia, encara que costi. Pepa Cases ja ens ho deia: «Som la resistència».