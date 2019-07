Dianne Reeves canta a la vida, a ritme de jazz

Detroit, llar de la General Motors, coneguda com a «Motor City» i una dels bressols musicals del soul per excel·lència gràcies al segell discogràfic Motown, la ciutat que va demanar la major fallida municipal de la història estatunidenca, el Titanic del capitalisme americà.

La història de Detroit és una història d’auge i declivi, però és una història de superació. Després d’anys sumida en una profunda crisi, convertida gairebé en una ciutat fantasma, a poc a poc torna a recuperar els nivells de població que es van veure minvats, fruit de la caiguda dels mercats. Ningú diria que l’economia de Detroit, que des de 1903, quan Ford va començar a desenvolupar la indústria automotriu i semblava no tenir fi, anava a esfondrar-se com ho va fer. Ningú va ser capaç d’imaginar que aquells anys de bonança es marcirien.

Per a conèixer quina va ser l’edat daurada de Detroit caldria viatjar a la dècada dels 50 del passat segle, quan va aconseguir les seues majors cotes de prosperitat gràcies al sector automobilístic. En aquests anys, i en aquest ambient, va néixer Dianne Reeves, un 23 d’octubre de 1956.

No sabem si el ritme de la ciutat va poder condicionar la seua decisió de convertir-se en cantant, perquè aviat va deixar «Motor City» direcció Denver, Colorado, on va créixer. Sí que sabem, no obstant això, que l’ambient familiar era musical. El seu pare cantava, la seua mare tocava la trompeta, el seu oncle era el baixista Charles Burrell i el seu cosí George Duke. A penes si va trigar quinze anys a començar a cantar i tocar el piano, sense ser conscient de la fructífera carrera que estava a punt de protagonitzar.

De Detroit a Denver, i després a Nova York, passant per Chicago, on el cèlebre trompeta Clark Terry la «va descobrir» —va dir d’ella llavors que poesia aura d’estrella—, la vida de Dianne Reeves va donar una bolcada total a partir del seu debut discogràfic en 1982; és més, des d’aquell instant fins al dia d’avui, Reeves pot presumir de ser l’única cantant amb cinc premis Grammy en el seu haver-hi.

BEAUTIFUL LIFE

Millor àlbum vocal de jazz en els premis Grammy de 2014, Beautiful life és l’últim enregistrament discogràfic de la cantant, un treball que presentarà en el Palau de Congressos de Peníscola dijous que ve, 11 de juliol —a les 23.00 hores—. No cal dir que el concert de Reeves serà l’actuació estrella d’un Festival Internacional de Jazz de Peníscola que, tot i salvant les distàncies, recupera a poc a poc el seu esplendor com ho està fent la ciutat de Detroit.

Hereva lògica de cantants com Dinah Washington o Carmen McRae, com va dir Scott Yanow en el seu moment, Dianne Reeves va tornar a demostrar en aquest treball que és una de les veus més preeminents del jazz. En Beautiful Life, on realitza una mescla sublim d’elements R&B i pop amb el jazz del segle XXI, celebra la bellesa colpidora de la vida, i ho fa a través d’una odissea de dotze temes en els quals inclou quatre versions memorables de Bob Marley (Waiting in Vain), Fleetwood Mac (Dreams), Marvin Gaye (I want you) i (32 Flavors) d'Ani DiFranco.

Guardonada amb el Jazz Legends Award, Dianne Reeves és un nom que no necessita ja cap presentació.