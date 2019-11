Eerie Wanda, pura intuïcio musical

Y la Bamba, Xixa, Ahmed Ag Kaedy i Eerie Wanda. Quatre concerts, quatre propostes totalment diferents, quatre projectes personals. La temporada de tardor del SONS Castelló, el Cicle de Músiques Independents, ha tornat a demostrar que posseeix un atractiu especial, sent capaç de traslladar fins a una capital de província com la nostra sonoritats de diferents racons del planeta. És el que té el SONS, que enriqueix.

Folk eclèctic, rock desèrtic, àrid, psicodelia pop, procedent de Portland, Tucson, Kidal o Zenica i que arriba a Castelló gràcies a aquest cicle que és, no n’hi ha dubte, una de les iniciatives més interessants de quantes es realitzen aquí. En els seus més de quinze anys de vida, el SONS s’ha caracteritzat sempre per voler obrir les ments tant de músics locals com del públic, és a dir, per ampliar o fomentar la curiositat musical. Certament, any rere any han complert amb aquest objectiu, i ho han fet amb escreix, superant més d’un inconvenient, sobrevivint contra vent i marea.

Totes les persones que estan darrere del SONS, i que treballen de manera totalment desinteressada, han sabut generar la confiança necessària per a comptar amb un públic fidel, encara que exigent —això no cal oblidar-ho—. És més, diríem que aquest cicle compta ja amb una identitat pròpia i una qualitat més que contrastada en vista dels cartells que trimestre a trimestre han aconseguit programar, una tasca gens fàcil. Així mateix, han establert un diàleg constant amb els espectadors assidus, promovent una comunicació fluida que, fet i fet, suposa un enriquiment manifest en la pròpia escena musical castellonenca, perquè són molts els grups d’aquí que han «begut» de la seua font.

ÚLTIM CONCERT DE LA TARDOR

Nascuda en la localitat bosniana de Zenica, Marina Tadic, de pares croats, es va convertir en una refugiada política quan tenia només sis anys. Massa aviat va saber el que era viure com un apàtrida, algú desplaçat. Aquest exili forçat, experiència dramàtica on n’hi hagi, va arribar a la seua fi quan la seua família va buscar asil a Holanda. Seria allí, als Països Baixos, on la petita Marina es va criar i va educar, on va madurar fins a convertir-se en l’artista que està darrere d’Eerie Wanda, projecte musical que serà protagonista de l’últim concert de tardor del SONS.

El 18 de novembre, a les 20.00 hores, el Teatre del Raval serà l’escenari on Tadic presente el seu últim treball, Pet Town, amb el prestigiós segell Joyful Noise Recordings, un LP que ve a confirmar el que ja va suposar el seu primer àlbum Hum, és a dir, que estem davant una artista talentosa i coherent, perquè l’agradable sorpresa del seu debut prossegueix en aquest segon disc que, asseguren, «és un exercici de creativitat aïllada».

Amb uns recursos modestos, Tadic, o més aviat Eerie Wanda, va tirar endavant l’enregistrament dels deu temes que conformen Pet Town, deu cançons que «traspuen inspiració i que són pura intuïció», com la crítica especialitzada ha dit ja d’aquest treball que està inspirat en la solitud. «He escrit les cançons en un període de la meua vida en el qual em sentia molt sola. Volia que això es reflectís també en el procés d’enregistrament», ha confessat la mateixa Marina.

Aquesta solitud s’ha traduït també en el mateix procés d’enregistrament. Tant és així que cadascun dels músics que han participat en el projecte —Jasper Verhulst i Jeroen de Heuvel, a més de la mateixa Marina Tadic— va gravar les seues parts en solitari, en les seues pròpies llars. Més tard, una vegada realitzada aquesta primera fase, es van teixir les cançons de manera remota i es van enviar des de les seues respectives ciutats —Amsterdam, Utrech i Nijmegen— perquè, a poc a poc, anessin armant-se en un procés intuïtiu. El resultat? «Gemmes immediates, enganxoses i aparentment senzilles en les quals conviuen un encantador lo-fi amb una assolellada psicodelia, nombrosos prefixos pop (twee, indie, dream…) i fins i tot rockabilly. Des de Beat Happening fins a Mazzy Star, amb una inconfusible personalitat que t’emportaries a una illa», en paraules dels organitzadors del SONS Castelló.

Eerie Wanda ofereix lluminoses melodies a través de la seua misteriosa veu, cançons que podrem gaudir aquí en la capital de la Plana i que són un autèntic privilegi si tenim en compte que en la seua gira per Espanya tan sols actuarà en cinc ciutats: Vigo (el dia 15), Zaragoza (el 17), Castelló (18), València (el dia 19) i Barcelona (el 22 de novembre). Sens dubte, Marina Tadic conduirà als assistents a una altra dimensió en un equilibri musical reconfortant i hàbil.