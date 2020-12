Elena Setién fa la revolució

De Joni Mitchell a Aimee Mann, passant per Cat Power i moltes, moltes més. Sempre he sentit predilecció per la música d’unes certes cantautores que han omplert molts buits en la meua vida, que m’han acompanyat. Algunes de les seues cançons s’han convertit, amb el pas dels anys, en veritables lemes per a mi, en records imperibles. D’aquí ve que no pugui evitar emocionar-me quan descobreixo alguna nova veu, algunes noves lletres i ritmes.

Molts d’aquests descobriments, haig de confessar, me’ls han proporcionat des del Cicle de Músiques Independents de Castelló, el SONS, aquest particular oasi sonor que ens concilia amb la vida. Els moments que un viu en el SONS són moments per al record, instants en els quals un s’abandona per complet a les vibracions i emocions que es desprenen de l’escenari.

Concert al Raval

Aquest dilluns, 14 de desembre, a partir de les 20.00 hores, en el Teatre del Raval de Castelló, la cantant i compositora basca Elena Setién serà la protagonista d’aquesta cita musical on presentarà el seu últim treball Another Kind of Revolution. Abans d’escriure aquest article vaig indagar per la xarxa sobre l’artista i vaig escoltar algunes de les cançons que formen part d’aquest àlbum. El resultat? Fascinant, clar. La veu de Setién em va recordar a les veus de les meues icones personals gràcies al seu registre delicat i una llibertat creativa que s’agraeix.

Another Kind of Revolution és un àlbum sensitiu, que aprofundeix en l’àmbit del personal, que es mostra natural i al mateix temps pretén ser una aventura en la qual ens convida a formar part. En una entrevista recent, Setién remarcava que «l’aventura i l’alquímia són conceptes molt volguts per a mi, idees que sempre vull que siguin presents en el meu treball», i es nota. De manera inconscient, a través de cadascuna de les cançons que formen part del disc, iniciem un viatge, una particular odissea, atraient i seductor.

Així mateix, aquest treball aprofundeix en un altre aspecte que és, en realitat, el que dóna el veritable sentit: redescobrir les veus ignorades, especialment femenines. He aquí la «revolució» que planteja la cantant. «Em sento privilegiada de viure aquest moment com a dona i com a músic», assenyalava en una altra entrevista, i certament, gràcies a aquest treball, la intèrpret, formada musicalment a Dinamarca, cerca retornar l’esplendor a uns certs personatges i històries «contades des de perspectives romàntiques».

Amb un to oníric, Elena Setién ens conquista al mateix temps que reivindica la rellevància de les dones en la història, el seu lloc en el món. Si a tot això li afegim aquest so eteri, aquesta guitarra multidimensional i evocadora, escoltar el present treball és una delícia.

Taller al Menador

El dia 15, a les 19.00 hores, Setién oferirà també un taller d’improvisació i creació musical dins del cicle «Encontres musicals» que organitza la promotora Born! Music i la Universitat Jaume I de Castelló. El Menador, Espai Cultural, serà l’escenari d’aquesta jornada en la qual improvisarà i compondrà en directe, on extraurà idees, frases musicals, sons que ens inspiren i ens inciten a crear una cosa nova. «Parlarem d’aquests prejudicis, aquestes pors, aquestes idees preconcebudes, i veurem com els artistes podem aprendre a no escoltar-los i posar-los en el lloc que els correspon», explica ella mateixa.

Un concert i un taller. Una veu, un missatge, un sentit, una revolució. Un veritable plaer.