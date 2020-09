Enfonsar-se en les arrels del cant valencià

El cantaor tradicional valencià Pep ‘Botifarra’ i el pianista Pau Chafer presenten dins del cicle «Un món de músiques» un concert en format simfònic acompanyats per l’Orquestra Simfònica de Castelló. Pep Gimeno ‘Botifarra’, nascut a Xàtiva, destaca actualment com una de les veus més conegudes del cant d’arrel valencià tradicional. Va començar la seua carrera musical al grup Sarau als anys 80 junt amb el músic Vicent Chafer, amb qui es va recórrer la comarca per a intentar trobar i rescatar de l’oblit aquelles cançons tradicionals de transmissió oral que mai havien estat enregistrades. Trenta anys després, el pianista i productor musical xativí Pau Chafer —fill de Vicent Chafer— aporta una nova visió que respecta la tradició i l’essència de la música que va marcar la seua infantesa. Un treball d’orquestració i arranjament musical que culminà en el disc Pep Botifarra i Pau Chafer simfònic amb l’Orquestra simfònica de Bratislava.

«Jo m’aborrone de sentir les peces, m’entra pesar quan sent l’orquestra perquè vaig fent-me major, plore i m’emocione. Jo que he sigut més fort que les roques! Pense en tots els majors, en tot el que han fet, pense en l’orgull que tenen els seus néts i fills… què gran que és tot això. Ai, si aquestes persones alçaren el cap i veieren aquest concert on sonen les seues cançons… La Tia Milieta, el Tio Vicent Moreno, la Tia Rilla, la Tia Tereseta, la cadirera…», explica Pep ‘Botifarra’.

Concert a Castelló

A l’Auditori de Castelló, envoltats pels músics de l’orquesta local de referència, la Simfònica de Castelló, interpretaran en directe el dissabte 3 d’octubre a les 19.30 hores algunes de les cançons del seu àlbum per a oferir-les al públic en un gran format on les melodies populars i tradicionals valencianes es barrejaran en l’atmosfera amb sonoritats que evoquen Manuel de Falla, Debussy, la sarsuela, el flamenc i el jazz. D’aquesta manera l’espectacle ret homenatge a totes aquelles persones que generació rere generació han contribuït a la transmissió oral de coneixements culturals populars que han fet que hui en dia puguem gaudir de la música tradicional que enfonsa les seues arrels en el nostre passat més profund.

Sobre l’OSC…

La Orquestra Simfònica de Castelló és una formació composta per músics professionals establerts a la Comunitat Valenciana amb l’objectiu principal de difondre especialment la música simfònica de concert. Des dels inicis, la OSC ha afavorit la dinamització i el desenvolupament professional de músics castellonencs i valencians. La varietat de gèneres ha estat una constant en la seua programació junt a l’estrena d’obres de compositors contemporanis. Ha estat dirigida per diversos directors entre els quals citem a Gonçal Comellas, Michael Thomas o Enrique García Asensio, i el director principal convidat actual és Henrie Adams. D’altra banda, han participat en concerts de la OSC solistes de reconegut prestigi com Elena Gragera, José A. López, Rafael Aguirre, Carles Marín o Albert Guinovart. La OSC ha ofert concerts en les diferents províncies i poblacions de la Comunitat Valenciana i altres ciutats espanyoles. Cal destacar la progressió que la OSC ha experimentat en aquests últims anys i la consolidació de les seues actuacions en la programació de l’Auditori castellonenc, havent comptat, especialment, amb el suport de la Diputació Provincial, l’Ajuntament de Castelló i de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).