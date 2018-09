Alexandra Knie, artista d’origen alemany, va fer del Museu de Belles Arts de Castelló el seu particular centre d’investigació gràcies a la seua participació al programa Cultura Resident organitzat pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. A les instal·lacions del Museu, Knie va anar forjant un treball que ha girat al voltant del micro i macrocosmo, i que ara tenim oportunitat de veure en dos espais molt diferents, com són el Centre del Carme de València i el Centre Municipal de Cultura de Castelló.

De forma simultània, Knie ofereix dues visions en aquests dos espais que es complementen, al mateix temps que es nodreixen, gràcies a l’estudi rigorós i minuciós que l’artista ha realitzat sobre l’univers. En la seua investigació, com es pot comprovar, preval el descobriment i la fascinació pel cosmos i tot el que això implica, de manera que no és estrany que es faci referència tant al cinturó de Kuiper o al disc circunestelar, així com a partícules, bacteris i/o infeccions virals.

La instal·lació que es va presentar el passat 13 de setembre al Centre Municipal de Cultura de Castelló sota el títol Estudis i Models còsmics, endinsa al visitant en una atmosfera única que ens convida a descobrir el desconegut i vetllat l’univers, però, sobretot, que planteja qüestions sobre la bellesa que s’amaga darrere seu. El misteri que envolta el cosmos segueix latent al mateix temps que el no res segueix expandint-se, brindant-nos l’oportunitat de deixar lliure la imaginació.

MICRO I MACRO

Organitzada al voltant de dos conceptes fonamentals, el microcosmos i el macrocosmos, el visitant ha de tenir en compte que el primer faria referència a l’ésser o entitat concebuts com a imatge i reflex de l’univers, mentre que el segon englobaria la immensitat del propi univers, considerat com una totalitat organitzada i harmònica. Així doncs, estem davant de dos mons que es contraposen però que també es complementen ja que no existiria un sense l’altre. En aquest sentit, Knie ha pretès plasmar tot això en sengles exposicions, tant en la del Centre del Carme Cultura Contemporània de València —que ha titulat In-Between. Microcosmos i macrocosmos i que encara avui, 23 de setembre, es pot visitar— com al Centre Municipal de Cultura de Castelló.

L’art que presenta l’alemanya en ambdós espais està íntimament i intrínsecament relacionat amb la seua passió per l’univers i l’enigma que aquest tanca. La curiositat i la inquietud per un espai desconegut és el que ha motivat a Knie a centrar el seu projecte d’investigació artística en el cosmos. Un estudi contrastat i rigorós que neix del desig d’entendre i interpretar la seua pròpia visió d’un món que per a molts de nosaltres roman ocult i invisible, i que resulta incomprensible donada la seua infinitat. I és, precisament, aquest espai, on l’ésser humà no es considera la mesura de totes les coses, on la magnanimitat, l’atracció i la fascinació del macrocosmo fan que l’ésser humà es trobi i evidenciï la imponencia i la vastitud del cosmos, on l’ésser és només una simple manifestació, una reacció, de la grandiositat del macrocosmos; d’aquí que el públic, en entrar a la sala del Centre Municipal de Cultura de Castelló —on la present mostra romandrà oberta fins al 2 de novembre—, per exemple, es sorprengui al trobar-se la representació del que podria ser una petita mostra de l’univers, amb galàxies com la nostra —la coneguda Via Làctica—, que no deixen de ser agrupacions massives d’estrelles que conformen les estructures més grans en què s’organitza la matèria en l’univers.

La instal·lació de Castelló fa que un es pregunti com seria l’espai, com sonaria, com podria olorar fins i tot, què se sentiria al poder observar-lo en la seua plenitud. Un lloc on la cosmologia fractal, l’espai-temps, la gravetat, la física quàntica, l’astronomia i, per tant, l’estudi dels cossos celestes de l’univers, com els planetes i els seus satèl·lits, els cometes i els meteorits, les estrelles i la matèria interestel·lar, la matèria fosca, el gas i la pols, són els veritables protagonistes.

Compostes per diverses peces multidisciplinars, mitjançant el brodat, la pintura, la impressió digital sobre l’alumini dibond, la tela o el fil, entre altres, Alexandra Knie aconsegueix recrear màgicament un petit cosmos, acompanyat en tot moment per una suau melodia que ens envolta. Sens dubte, una exposició elegant i cuidada al detall que evidencia la delicadesa femenina de l’artista i que incita a meditar i a qüestionar el lloc que ocupem els humans i compartim amb infinitat de partícules i organismes vius en el microcosmos i, que constitueix i engloba el macrocosmos.