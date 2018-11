Joan of Arc, la ferma resistència a qualsevol dogma musical establert

De títol orwellià, Joan of Arc va presentar a mitjans d’aquest any el que és el seu vintè tercer àlbum, 1984 (Joyful Noise Recordings). La banda de Chicago és una de les més inquietes del panorama independent nord-americà i, molt probablement, a nivell mundial, com ho demostra el fet d’haver publicat, pràcticament, un treball discogràfic per curs —es van formar fa 23 anys, en 1995—.

L’elecció del seu propi nom diu molt d’aquesta formació musical. Inspirats en la figura de la també coneguda com la Donzella d’Orleans, aquesta jove camperola francesa que, assegurant rebre veus de Déu, va guiar a l’Exèrcit francès en la guerra dels Cent Anys contra Anglaterra, aconseguint que Carlos VII de Valois fos coronat rei de França, el conjunt liderat per Tim Kinsella s’ha caracteritzat sempre per la seua ferma resistència a qualsevol dogma establert. Diguem, que els components d’aquesta agrupació sorgida a la Ciutat del Vent no són amants de les etiquetes; prefereixen no encasellar-se, d’aquí la seua experimentació constant, que en aquest, el seu últim treball, queda perfectament reflectit en l’apartat vocal.

MELINA AUSIKAITIS

En tots els anteriors treballs de Joan of Arc, la veu de Tim Kinsella és la protagonista. A 1984, però, ha deixat en mans de l’última incorporació del grup, Melina Ausikaitis, el pes d’aquesta responsabilitat. I no només això, ja que Ausikaitis és també l’autora de la majoria de les cançons d’aquest àlbum que és, sobretot, un àlbum vocal, caracteritzat per la veu idiosincràtica d’aquesta artista visual —seua és la il·lustració de la portada—, que es complementa amb aquestes melodies que ens transporten a una sèrie de paisatges emocionals que molt tenen a veure amb la seua forma d’entendre la música.

Per a Joan of Arc, cada disc, o millor dit, cadascuna de les seues cançons, és una declaració d’intencions, un missatge amb el qual s’han enfrontat —i s’enfronten encara— «a les fosques realitats polítiques i els misteris interpersonals del nostre temps», com bé reflecteix JR Nelson. Igual que aquesta Joana d’Arc mística i guerrera, els de Chicago desafien l’establert a través de les seues lletres i melodies seductores i reveladores. Tan reveladores i seductores, que un cop escoltat 1984, necessites tornar a fer-ho un cop i un altre —a mi m’ha passat—. A la veu d’Ausikaitis cal afegir-li els ritmes de Theo Katsaounis, Bobby Burg i Jeremy Boyle, i com no, de Tim Kinsella, així com els enregistraments de camp i improvisacions que es permeten el luxe d’oferir, donant com a resultat un llenguatge melòdic que t’atrapa. Són molts els matisos que hi ha en cadascuna de les cançons d’aquest àlbum que tindrem el plaer de gaudir en directe aquest dilluns, 19 de novembre, gràcies al Sons Castelló, Cicle de Músiques Independents.

En lloc del tradicional escenari del Teatre del Raval, per a aquest concert l’organització del SONS ha decidit traslladar l’acció a la capella de la Casa de la Cultura de Castelló. A partir de les 20.00 hores, tenim una nova cita amb aquest cicle que sempre sorprèn i que tots necessitem.