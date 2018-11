'La Discontinua', Castelló com a territori cultural

Tota la programació cultural ha de partir de les administracions públiques? Hi ha vida més enllà de Castelló i Vila-real, de Borriana i Benicàssim? En els últims anys han sorgit en diferents comarques de la província iniciatives que vénen a demostrar que no i sí. No tota l'oferta cultural es programa des de l'àmbit institucional, i sí existeixen altres localitats amb ambició i il·lusió per tirar endavant projectes culturals més que interessants. Exemples n'hi ha molts, des del mediàtic MIAU Fanzara a l’Ultrasons a l'Alcora o el més recent FAVA365 a Vilanova d'Alcolea. Però hi ha altres igual de potents, igual d’esperançadors, que asseguren la supervivència de models de gestió cultural alternatius.

Aquest proper dissabte, 1 de desembre, tindrà lloc al Menador Espai Cultural la primera jornada per Festivals i Esdeveniments Culturals Temporals a les Comarques de Castelló, iniciativa que apareix sota el nom de La Discontínua. Darrere d'aquest projecte trobem a alguns dels responsables de l'Ultrasons i del FAVA365 i també al Programa d'Extensió Universitària de la Universitat Jaume I (PEU-UJI). En la seua primera edició, el que es pretén és donar un pas endavant, esdevenint un punt de trobada entre els diversos projectes culturals que s'organitzen durant l'any a la província, molts d'ells ja consolidats, altres que van iniciar el seu camí fa poc , i d'altres que estan en procés de creació. Tal com reconeixen des de l'organització d'aquesta jornada, s'han arribat a recopilar més de 130 propostes d'aquestes característiques, 130 propostes culturals de petit i mitjà format que enriqueixen el teixit cultural castellonenc.

La Discontínua neix amb l'objectiu, remarquen, «de ser un espai d'intercanvi de metodologies, coneixements i, fins i tot, per poder configurar xarxes de projectes i col·laboracions futures». Per a això comptaran amb la participació d'alguns dels responsables d'aquestes iniciatives culturals com: Anabel Ejarque, tècnica d’ocupació i desenvolupament local a l’Ajuntament de Forcall; Sergio Zaera, director, des de 2017, del festival Poborina Folk en El Pobo (Terol); Julio Casterad, responsable de LegalizArtes, una empresa que ofereix solucions dins de l’àmbit artístic, cultural i social; Roberto Ramos, de Multilateral, Associació per a la Cooperació Cultural, amb seu a Osca; Anna Cerdà, promotora, programadora i gestora cultural que actualmente treballa al MACBA de Barcelona; Riccardo Toto, confundador de PICUV, plataforma que reuneix les iniciatives culturals de València per a crear xarxa i reivindicar el seu paper en la ciutat; Tino Carreño, co-creador de Profestival.net, espai interactiu de difusió dels festivals artístics; Tomàs Segura, tècnic de Cultura en l’Ajuntament de Sant Mateu; Blai Garcia, membre del col·lectiu organitzador del cicle Ultrasons de l’Alcora; Anna Ribés, responsable de comunicació i community manager a l’Ajuntament de Benlloc i al Programa d’Extensió Universitaria de l’UJI i la ballarina Pepa Cases, qui actuarà com a cloenda d’aquesta jornada, a partir de les 20.00 hores.

La jornada és gratuïta i es desenvoluparà durant tot el dissabte 1 de desembre, en sessió de matí i vesprada on es tractaran aspectes importants per al desenvolupament i evolució dels projectes culturals temporals, com el finançament, treball en xarxa o les males praxis amb xerrades i taules rodones.

També hi haurà un show cast on es presentaran experiències que ací es realitzen, i que caracteritzen les comarques de Castelló com a territori cultural.