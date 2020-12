Manuel Molins: «Hi ha qui busca l'escàndol i cridar l'atenció, jo no»

El Teatre Principal de Castelló serà escenari el 13 de desembre d’una de les obres potser més polèmiques dels últims anys, Poder i santedat, de Manuel Molins, Premi Octubre de Teatre Pere Capellà 2017. Dirigida per Paco Azorín, és una producció pròpia de l’Institut Valencià de Cultura (IVC). Un teatre de reflexió.

—Poder i santedat parla principalment de la corrupció i l'homofòbia. No són temes fàcils de tractar públicament, i menys sobre un escenari, no és així? Quin és l'origen d'aquesta obra?

—Poder i Santedat (Els Àngels de Sodoma) va guanyar el Premi Octubre de Teatre Pere Capellà el 2017 i ha tingut dues edicions: la primera de Tres i Quatre per haver guanyat el premi i l’altra que apareix en el Primer Volum de les Obres Completes editades per la IAM el 2019. O siga que és un text publicat, conegut i reconegut que l’ha pogut llegir molta gent. Ho dic com a prèvia a l’absurda polèmica que han muntat alguns sectors reaccionaris com ara Abogados Cristianos, Vox, el Cardenal Antonio Cañizares o el Fòrum de la Família. Una absurda polèmica perquè no han llegit el text ni saben ni volen saber la vertadera dimensió i sentit de l’obra perquè les seues intencions no són culturals, teològiques o eclesials, sinó de política contra tot el que es moga lliurament i amb llibertat d’expressió i de creació.

L’obra se situa al Vaticà com podria situar-se en un altre estat europeu o occidental perquè els temes de què tracta (corrupció econòmica, drets de les dones, homofòbia, pederàstia, sodomia i drets d’asil...) no són exclusius del Vaticà sinó de molt altres estats i llocs de poder. Amb tot la tria no és banal ja que el Vaticà té també una dimensió espiritual com a focus de la religió de l’amor i la bondat que és el Cristianisme i per tant una responsabilitat molt més gran. I és un estat que, com sabem per la premsa especialitzada des de fa molt anys, la situació a l’interior d’aquest estat respecte d’aquest i d’altres temes no és exemplar precisament. Però jo no pretenc fer escàndols ni afirmacions o històries gratuïtes per cridar l’atenció: no m’interessa ni crec que pague la pena. Jo presente una història, uns personatges i unes situacions que estan perfectament documentats amb una llarga bibliografia, etc. Hi ha qui busca l’escàndol i cridar l’atenció, jo no: cadascú fa el que pot o el que vol. Jo intente fer-nos reflexionar de manera lúdica i sòlida amb una història teatral calidoscòpica ja que hi done veu a tots els implicats, des de les víctimes als cardenal, Papes, etc. I és el públic qui ha de decidir amb quins arguments, personatges o situacions s’hi queda: el teatre no resol res: planteja, qüestiona, indaga, apel·la o crida l’atenció per fer-nos més i més lliures i responsables.

—Des del seu punt de vista, quin paper han d'exercir les religions hui en el món? Té sentit la seua mera existència vist el vist amb l'església catòlica -casos d'abusos pel mig-, per exemple?

—No soc qui per parlar de les religions en abstracte perquè ni totes les religions són el mateix ni jo soc de totes les religions: la meua religió és el cristianisme evangèlic de Jesús de Natzaret: una religió de la llibertat, la veritat, la responsabilitat, la proximitat i l’amor, totes elles coses que m’interessen. Uns valors que considere fonamentals. En aquest sentit una cosa és això i una altra el poder. De fet, l’obra contraposa el poder i la santedat. És a dir, els valors fonamental del missatge evangèlic amb la realitat d’un poder que no sempre hi respon com ho hauria de fer. Al contrari: tenim massa testimonis que, sovint, a certs jerarques els interessa més el poder que la bondat. I el Vaticà també té un deep state o un Ibex 35 o uns grups de poder que són els que realment maneguen el dia a dia. També cal, però, que molta gent es replantege què signifiquen avui velles expressions com ara Déu ha mort (Nietzsche) o La religió és l’opi del poble (Marx). Nietzsche en el seu intent de fer de l’home el gran creador de valors, ataca els ídols: un déu que esdevé un ídol de poder més que el Jesús de la proximitat i la misericòrdia. I en aquest sentit, coincideix amb el sentit profund de la frase de Marx: la religió no pot ser un opi ni una manera de negar la llibertat o la justícia social: ha de servir per augmentar i aprofundir la llibertat i la justícia. No cerc que homes com Pere Casaldàliga, entre molts altres, amb la seua teologia de l’alliberament, hagen contribuït a fer més poderosos els dominadors, sinó tot el contrari. Això no significa ni una defensa ni un atac a la religió, sinó, una vegada més, posar sobre la taula i exigir un món de llibertat i justícia més gran i igualitari. I per això, cal la crítica. La crítica profunda i lliure és fonamental si volem un món millor i més respectuós. Acabar amb els tòpics no és fàcil. La meua obra intenta defugir tot això i busca un nou plantejament. O un replantejament. Crec que aquesta també és la funció del teatre i de l’art en general perquè o és alliberador o no és art.

—Creu en el poder del teatre com a catarsi? El teatre com a revolució social?

—La paraula catarsi ha estat sempre molt unida al teatre. De fet, aquesta és una de les funcions principals que atorgava Aristòtil en la seua Poètica a la tragèdia. Però com en tot, això també es pot discutir perquè pot haver-hi una catarsi momentània i superficial, banal, o una catarsi més profunda i transformadora. Nosaltres, els actors i tota la companyia, tenim proves de que el nostre espectacle ha produït, en diversos casos, una catarsi profunda en diferents espectadors que s’han replantejat coses importants de les seues vides. I en aquest sentit, estem contents perquè, més enllà de les absurdes polèmiques o acusacions infundades, sabem que el nostre treball serveix i ha servit. La revolució social del teatre és secundària. Vull dir que el teatre ajuda a canviar les coses. Com ho fa la pintura, la dansa o la música. Però el teatre difícilment assaltarà els quarters d’hivern: no és cosa seua. El teatre commou, somou, impulsa, remou perquè la gent actue responsablement i canvie tot el que considere que s’ha de canviar. Durant la Guerra Civil hi va haver un teatre d’agitació i propaganda amb algunes peces valuoses però aquest no era el front: el front estava en una altra banda. El teatre ajudava els soldats, però eren ells els qui havien de defensar el Front de l’Ebre amb cançons i somnis de llibertat, jugant-s’hi la vida. I ho feien perquè creien en un món diferent que el teatre els ajudava a concretar o projectar.

—Com va ser la posada en escena del seu text? Vull dir, la producció de l'obra, veure com les seues paraules cobren vida sobre un escenari.

—La posada en escena, dirigida per Paco Azorín i el seu equip amb els actors, els tècnics i tots els que hi han col·laborat és una posada en escena molt potent, creativa i europea: un espectacle valencià en valencià perfectament exportable i una gran triomf de les institucions públiques que hi han col·laborat (IVC, Diputació de València). Però vam haver de tallar escenes i fragments perquè l’obra completa duraria quatre o cinc hores. I hem hagut d’ajustar-ho a la nostra realitat ja que el nostre públic encara no està acostumat a veure produccions tan llargues per més bones que siguen. S’hi han perdut, com és lògic, alguns matisos i aspectes del text original, però també s’hi han guanyat unes altres coses. A més, com ha de ser, el director té la seua pròpia lectura i insisteix més en uns aspectes que en d’altres: és normal quan es treballa en equip i amb gent de talent i creativa. Azorín i jo hem col·laborat en tot, ens hi hem entès perfectament, a pesar que no sempre hem estat plenament d’acord; però això és secundari: el públic veu una lectura potent, una versió esplèndida amb uns actors meravellosos, una escenografia fabulosa, les llums, la música, etc. Insistisc: un gra espectacle valencià en valencià de gran altura, exigent, lúdic i perfectament exportable.

—El teatre ha estat un dels grans damnificats dins de l'àmbit cultural en aquesta crisi provocada pel covid-19. El teatre ha mort, llarga vida al teatre?

—L’espectacle teatral mor i ressuscita cada nit: s’apaguen els llums, cau el teló i després tornen a encendre’s els focus o s’apuja el teló. L’espectacle teatral, com la vida, és efímer i en el límit de la realitat humana. I això precisament el fa etern, més fort i resistent. La situació actual planteja molts dubtes i interrogants. Nosaltres a València, per exemple, durant quatre setmanes hem tingut ple «pandèmia». O siga, ple d’acord amb les exigències sanitàries actuals. I tot ha anat molt bé. No tenim notícia de cap malalt per haver-hi assistit. O siga que el teatre és segur si fem les coses ben fetes. Per això, he de dir que el teatre ni ha mort ni morirà. Massa sovint els problemes i les veritables pandèmies mortals no venen dels virus, sinó de determinats polítics i grups de pressió o partits que volen acabar amb la llibertat d’expressió, la justícia social, la igualtat entre dones i homes i un llarg etcètera. L’odi i determinades ideologies són molt pitjors que la covid que patim. Però una cosa és clara: la cultura (el teatre) és un bé essencial i hem de seguir lluitant perquè això es faça realitat cada dia amb totes les conseqüències de llibertat, treball, salaris, etc. No; el teatre no ha mort ni morirà. I qui pretenga matar-lo, acabarà morint ell abans, no el teatre.