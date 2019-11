Molt més que una fira arrelada a Castelló

Quina és la potencialitat musical del nostre territori? Això es preguntava a sí mateix Joan Gregori Maria, director de la Fira Valenciana de la Música Trovam-Pro Weekend, durant la conversa que vam mantindre arran de la propera edició d’aquesta cita, la setena ja, que tornarà a fer de Castelló el centre de la industria musical de la Comunitat Valenciana.

«Cal recalcar que el Trovam és una fira. Per tant, hem de pensar en qualsevol sector industrial per a entendre que serveix d’aparador, de presentació», explica Gregori, i ho fa conscient de la confusió que molts experimenten creient que el Trovam és el típic festival de música. Res més lluny, encara que el Trovam també és això. «Havia un dèficit sobre la pròpia indústria musical i la fira el que ha fet ha sigut ordenar aquest sector econòmic per tal de fer veure, entre altres moltes coses, l’economia que mou. Al voltant de tot això, elaborem un cartell que agrada a la gent, amb grups consolidats, altres emergents i propostes diferents», assenyala.

Certament, si alguna cosa caracteritza a la Fira de la Música Valenciana és la seua vessant professional. «Al llarg de la fira parlem de disseny, de l’audiovisual, es reuneixen empreses de so, de management, periodistes musicals i, com no, músics», ens diu, per afegir que una de les sorpreses enguany és la presència de Luz Casal, una de les veus més importants de la música espanyola, la qual mantindrà una conversa amb Carles Gámez, periodista cultural valencià de vasta trajectòria. Joan Gregori remarca que amb aquesta proposta «hem volgut donar-li un nou aire a les jornades professionals».

CONSOLIDACIÓ i NOMS PROPIS

«En set anys, gràcies a altres fires semblants en les quals ens hem fixat i de les quals hem après, hem evolucionat molt. Fent un balanç diria que és molt positiu. Això sí, ens falta una major consolidació a nivell institucional i d’inversió», explica Gregori Maria, qui comenta a continuació: «Esperem en aquesta legislatura consolidar aquest model de fira per tal de crear estructures més estables i, així, promoure també la professionalització del Trovam». Amb aquest objectiu en ment, Gregori no dubta a l’hora de dir-nos que «viurem una gran edició», i que convida a tothom a descobrir bona música al llarg dels tres dies que dura —7, 8 i 9 de novembre—.

I què veurem? Quins grups o activitats s’han organitzat en aquesta setena edició del Trovam? Abans de res, hi ha que tindre un aspecte molt clar, com és el fet que «programem des del territori», en paraules del seu director. Gregori Maria, i la resta de membres de l’organització, asseveren que «volem que la fira esté arrelada a la ciutat de Castelló». Per aquest motiu, a banda de la programació prevista a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló i del Teatre Principal, els carrers de la capital de la Plana seran protagonistes al acollir diverses actuacions. A la plaça de l’Hort dels Corders es trobarà l’escenari À Punt, que durant el matí del 9 de novembre estarà reservat al públic familiar. Així, a les 11.00 hores hi actuarà Canta Canalla i, a partir del migdia, pares, mares, xiquets i xiquetes podran cantar amb Dani Miquel, que interpretarà els temes del seu últim espectacle, De por, i les tonades clàssiques del seu repertori. A la vesprada, el mateix escenari acollirà la trobada de muixerangues; Miquel Gil, que presentarà el seu espectacle Geometries; i El Diluvi, dins de la gira Junteu-vos. I a la nit, l’activitat es traslladarà a l’escenari de la plaça Major amb els concerts d’El Chamuyo, la catalana Suu, la rapera d’Almussafes Tesa i els alzirencs La Fúmiga. Els encarregats de tancar la nit seran Prozak Soup, que faran a Castelló un dels primers concerts de la gira Bla bla bla.

Quant a la resta d’actuacions, un any més, la Fira Valenciana de la Música oferirà una programació en què es conjuguen els noms consagrats i les noves promeses d’estils ben diversos. Cal destacar el predomini d’intèrprets autòctons i l’aposta per artistes que presenten nous espectacles. Precisament, aquest és el cas de León Benavente, una de les formacions més importants del rock estatal. El quartet liderat per Abraham Boba aterrarà a l’Auditori de Castelló poques setmanes després de publicar el seu tercer disc. El públic també podrà gaudir amb el ritme accelerat dels valencians La Plata i dels bascos Lisabö. En el terreny del pop, cal destacar la presència de Mishima, que celebra actualment el seu vinté aniversari amb una gira de concerts. D’altra banda, el duet alcoià de dream-pop Júlia i la cantautora olivera Clara Andrés uniran les seues visions musicals en L’eix radical.

El Trovam-Pro Weekend també tindrà espai per a les tendències electròniques, amb Fru Katinka, Émbolo, Anna Ferrer o el conjunt Egosex, on trobem al castellonenc Lluís Campos i amb els quals vam parlar per conéixer millor el seu projecte, entre d’altres. També hi haurà espai per a la música d’arrel, tant a l’Auditori com al Teatre Principal, amb la presència de Sis Veus, Carles Dènia o Pau Alabajos, i per al jazz, el flamenc o el folk mediterrani.

CONÉIXER EL SECTOR

Tornem al principi, amb la programació professional, perquè com deiem Castelló acollirà debats i conferències amb una presència molt destacada d’empreses, programadors, artistes, promotors i agents de la cadena de valor de la indústria musical. I és que un dels objectius dels organitzadors de la Fira Valenciana de la Música és potenciar l’adquisició de coneixements pràctics sobre el sector. D’aquesta manera, al llarg del Trovam- Pro Weekend es desenvoluparan diferents tallers al voltant de matèries ben diverses i importants a hores d’ara per a la gestió cultural, com les ferramentes necessàries per a la promoció d’esdeveniments musicals, els royalties i drets de l’entorn digital, turisme i indústria musical, tipus de contractes, patrocini o finançament de segells discogràfics i un llarg etcètera.