Mr. Silla i la seua elegància pop, al SONS

Els dilluns no tenen per què ser el pitjor dia de la setmana. No, almenys, des que el SONS Castelló va decidir programar les seues actuacions en aquesta «fatídica» jornada. És més, ara existeix un moviment de resistència —potser exagero una mica, però no importa massa— unit sota el lema de Los lunes al SONS —parafrasejant el títol de la pel·lícula de Fernando León de Aranoa—, la qual cosa diu molt dels seus organitzadors, que han sabut afermar una proposta radical, única i sempre sorprenent desestacionalitzant el calendari cultural de la capital de la Plana.

Si aquesta mateixa setmana teníem l’oportunitat de submergir-nos en el synth-pop de CARLA, en breu comptarem amb la presència de l’artista islandesa Sigurlaug Gísladóttir, demostrant que aquests Los lunes al SONS no són un dilluns qualsevol, ni molt menys.

Gísladóttir actuarà en el Teatre del Raval el 9 de març, a partir de les 20.00 hores, i ho farà per a presentar el seu projecte personal sota el nom de Mr. Silla. Així, la cantant i compositora interpretarà temes del qual és el seu últim treball, Hand on hands, en el qual torna a demostrar el bagatge i singularitat d’una trajectòria espectacular.

La islandesa, tal com expliquen des de la promotora Born! Music, organitzadora del concert, «és una artista versàtil, capaç de formar part de diferents projectes i mantenir una visió personal en les seves creacions». En aquest sentit, en el seu últim treball realitza un lleuger viratge feia el pop electrònic, si bé «furga en aquest so tan islandès que sona a espai obert, salvatge, però, delicat i subtil», afirmen.

Des de Born! Music asseguren que, sens dubte, la col·laboració del productor Mike Lindsay (Tunng, Cheek Mountain Thief etc.) i del col·laborador i enginyer Sam Slater (Jóhann Jóhannsson, Ben Frost, Hildur Guðnadóttir etc.) «ha estat fonamental per a crear un so profund i ensoñador, però prou atraient com per a enganxar en la primera escolta». De fet, cançons com «Gloria», amb un pòsit molt Cocteau Twins, o «Naruto», són «dues gemmes pop de gran importància molt profunda i en les quals l’artista islandesa connecta amb aquesta pista de ball elegant i refinada on artistes com Rhye o Tourist brillen amb llum pròpia». Els dilluns valen la pena gràcies al SONS.