El Museu de Belles Arts, a escena amb Héctor Alterio

Que el Museu de Belles Arts de Castelló no sigui únicament un contenidor d’obres, sinó un espai cultural viu, un generador de contingut. Aquest és l’objectiu que s’ha proposat l’Institut Valencià de Cultura tal com ja remarcàvem la setmana passada, i en vista de les propostes com 1920, ara fa cent anys o el cicle de concerts protagonitzats pels alumnes del centre de perfeccionament de Les Arts, van per bon camí.

No obstant això, el delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha volgut fer un pas més. Un pas de gegant, creiem, amb la presència de noms de primer nivell com el dels actors Héctor Alterio o Emilio Gutiérrez Caba.

L’espectacle poètic-musical protagonitzat pel cèlebre actor argentí Como hace 3.000 años «marcarà una nova etapa en la programació cultural del museu», assegura el propi Ribes. La veritat és que diversificar l’agenda de l’IVC als diferents espais que gestiona és una bona i interessant iniciativa perquè permeten veure i observar aquests mateixos espais des d’una altra perspectiva. A més, i en el cas que ens ocupa, aconsegueix que el Museu de Belles Arts generi molt més interès per a la ciutadania i, d’aquesta manera, es reivindiqui el seu paper fonamental dins de l’entramat cultural de la capital de la Plana i també de la província de Castelló.

Como hace 3.000 años va suposar el retorn als escenaris d’Héctor Alterio, un dels rostres més estimats de la cinematografia llatinoamericana i espanyola. L’intèrpret argentí va decidir pujar-se de nou a les taules en 2018 per a «donar vida» a León Felipe en el 50 aniversari de la seua mort. Poeta inclassificable, farmacèutic, bibliotecari, actor i traductor, Felipe es va convertir, després de la Guerra Civil, en ambaixador i patriarca de l’exili espanyol a Mèxic, un autor que Andrés Seoane defineix com «un poeta reiteratiu i insistent, que agrada d’un cert descuit verbal, que tot el fia a la passió i a la potència de la veu».

Un desig personal

La figura de Felipe és desconeguda per a una gran majoria, una cosa sorprenent sent, com va ser, una de les veus poètiques espanyoles més importants del passat segle XX. En 2018, amb motiu d’aquesta commemoració, es va voler esmenar en part aquest «oblit».

Aquest projecte d’Héctor Alterio podria dir-se que és la culminació d’un desig personal seu per interpretar una selecció de textos que no tenen un denominador comú, no obstant això ressalten la manifestació d’uns sentiments compartits entre el poeta i l’intèrpret, coincidències que existeixen a causa de la implicació emocional de l’argentí amb l’espectacle.

La proposta que podran gaudir els castellonencs el pròxim 31 d’octubre, a les 20.00 hores, és summament original ja que Alterio no recita els poemes d’una forma clàssica sinó que els interpreta, d’aquesta manera no és la mètrica o la melodia la que marquen el seu camí sinó la interpretació, no busca només l’essència sinó l’actuació.

Acompanyat per José Luís Merlín en la guitarra —les obres del qual estan incloses en els programes d’estudi d’universitats i conservatoris del món—, aquest espectacle se sosté, inevitablement, per la improvisació a partir de temes propis i la inflexió i modulació de la veu de l’actor —que recordem va ser un renovador de l’escena argentina de la dècada dels anys 60— , i on s’empra una tècnica similar a la dels guitarristes flamencs però secundada per peces pròpies d’inconfusible arrel sud-americana.

Serà Como hace 3.000 años una de les grans propostes que facin del Museu de Belles Arts de Castelló aquest espai cultural viu i no un mer aparador d’obres, si bé cal no oblidar que sense aquestes obres, sense la seua col·lecció, el Museu no compliria el seu principal objectiu, si bé s’ha de revitalitzar aquest mateix contingut.