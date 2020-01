La música com a força per a empoderar la figura de les dones

Pot la dona empoderar-se a través de la música? Pot, clar que pot; és més, ha de fer-ho, ja que la música és, com ho és també la pròpia cultura, base de la civilització.

La música crea arrelament i pertinença, i és capaç de transmetre valors i coneixements que no sols serveixen únicament per al nostre desenvolupament personal. La música va més enllà al ser una de les forces més potents dins de la comunicació humana. A través de la música es poden difondre sentiments i desitjos, somnis i ideals, costums i històries.

El pròxim 23 de gener, en l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, assistirem a una mostra d’aquest empoderament de la dona a través de la música, i de la música vocal, gràcies a un concert que té com a protagonista a una de les cantants castellonenques amb major projecció, com és la soprano Sandra Ferró, i una orquestra que fa el seu debut en la Comunitat Valenciana, i que a poc a poc està llaurant-se una reputació notòria dins del panorama nacional actual com és Nereydas.

«Dolce riposo. Heroïnes, reines i faraones» és el títol del concert que oferiran a la sala simfònica —a partir de les 19.30 hores— i que recull un repertori que inclou bellíssimes àries d’òpera que presenten a les dones com a figures poderoses. Així, «el concert retrata les emocions i sentiments de les dones en l’òpera del XVIII, que no es diferencien molt dels que sentim en l’actualitat», com explica la pròpia Ferró, qui afegeix que «trobem dones que dubten entre el voler i el deure, com l’estadista Cleopatra». També ens trobarem amb dones «que són guerreres però tenen por, com en Amor aumenta el valor de José de Nebra, o l’amant traïda i despitada en el personatge de Dircea de la Iphigenia en Tracia, obra també de Nebra», postil·la. El públic assistent es delectarà de ben segur amb les peces previstes de compositors únics com Vivaldi, Händel, Charles Avison o el ja esmentat José de Nebra. Una vetllada musical que s’antulla suculenta i refrescant.

NEREYDAS

Javier Ulises Illán és l’alma mater de Nereydas, una orquestra de caràcter historicista que s’ha dedicat des de la seua fundació en la recuperació de patrimoni musical, i més concretament del període del segle divuit.

Amb un reconeixement internacional in crescendo, Nereydas ja s’ha afermat al nostre país després de protagonitzar reeixides actuacions per a l’Espanya com un referent en la recuperació de música antiga després dels seus concerts per al Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) o els seus projectes de recuperació de música de l’Archivo del Palacio Real o de la Catedral de Toledo. El seu treball ha estat reconegut per la crítica especialitzada pel seu excel·lent so, afinació, empastament, conjunció, apassionament i capacitat per al matís, la qual cosa, unit a la veu de la soprano castellonenca Sandra Ferró resulta, si més no, un gran al·licient per als melòmans.