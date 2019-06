Què ocorre en els mesos de juliol i agost a la ciutat de Castelló? Existeix programació cultural d’interès o tota l’activitat es trasllada a altres racons de la província com per exemple Benicàssim i Peníscola, entre altres? Des de fa ja alguns anys el Museu de Belles Arts s’ha erigit, curiosament, en bastió de la cultura durant la temporada estival gràcies a un cicle musical que en les seues últimes edicions ha fet un salt qualitatiu. Parlem de les cèlebres Nits al Claustre, que del 4 de juliol al 15 d’agost portaran fins a aquest singular escenari —cada dijous— un total de set propostes que van del jazz al flamenc, passant pel pop i la música mediterrània.

Una de les tasques que el delegat territorial a Castelló de l'Institut Valencià de Cultura, Alfonso Ribes, es va marcar quan va iniciar la seua gestió va ser, precisament, reforçar aquest certamen en el qual ja ha desfilat Maria Rodés, per citar un nom que ara està en voga, ja que molts consideren a la cantautora com la veu revelació d’aquest estiu; això és així perquè la cantant i compositora protagonitza un dels anuncis publicitaris més impactants de l’any.

Si Rodés va ser una de les grans sorpreses de la passada edició de les Nits al Claustre, aquest any les mirades estaran posades en la cantant folk angloespanyola Alondra Bentley, que recordem va participar en el cicle Singin’ in the Cave de la Vall d’Uixó en 2018 presentant el mateix treball que acostarà al públic castellonenc, Solar System (Mount Ventoux). Serà el 25 de juliol, però abans de la seua actuació existeixen altres propostes de summe interès que comentar.

PROGRAMACIÓ

Les Nits al Claustre 2019 s’iniciaran amb el concert que ofereixi Zaruk, duo musical format per la violoncel·lista Iris Azquinezer i el guitarrista Rainer Seiferth, Aquest projecte personal és «una terra sonora, un imaginari musical que uneix tradició i actualitat», tal com ells mateixos remarquen. Azquinezer i Seiferth fixen la seua mirada cap al llegat musical dels jueus sefardites, una cultura tenyida de malenconia per la pèrdua de Sefarad, però al mateix temps habitada per l’ànima de les diferents regions del Mediterrani en les quals van anar assentant-se en la diàspora. La seua actuació serà el 4 de juliol.

Una setmana més tard, el dia 11, serà el torn per a Félix Albo i el seu espectacle Zafa. Amb Albo ens allunyarem del territori musical per a endinsar-nos en la narració oral, ja que a través de dues històries recorrerà setanta anys d’història en setanta minuts. Aquest «contacontes» modern provoca emocions només amb les seues paraules i de ben segur aconsegueix conquistar al públic que acudeixi al Museu de Belles Arts.

La cantaora cordovesa María José Llergo, cridada a protagonitzar una revolta en el flamenc, segur enlluerna als espectadors amb les seues cançons, el 18 de juliol. Aquest any ja ha participat en festivals d’envergadura com el Primavera Sound, i al costat del guitarrista Marc López, encara que ha crescut en el segle XXI, continua cantant sobre «l’amor, la tristesa i la incomprensió» com van fer els seus avantpassats, amb la mateixa veritat. Aquest serà, sens dubte, un dels concerts d’aquesta edició de les Nits al Claustre, com també ho va ser en el ja esmentat Singin’ in the Cave l’any anterior i en l’EMAC de Borriana. Per a María José, com ha arribat a confessar en alguna entrevista, compondre és lliurar-se «a aquesta veritat més gran que nosaltres, que tots les sentim encara que no la comprenguem. L’ànima és el que és. Només llevant la descobriràs. Necessito aquesta intensitat i sinceritat perquè camino a la recerca de la meva existència tota l’estona».

El 25 de juliol Alondra Bentley acapararà els focus amb una al·lucinant col·lecció de cançons d’esperit radicalment actual que es passeja pel pop contemporani, la psicodelia i l’electrònica. Ja en el mes d’agost, concretament el dia 1, gaudirem amb Cançons de tardor, espectacle de Josep Aparicio ‘Apa’ i Ricardo Esteve que reuneix tems d’autors com, per exemple, Paco Muñoz, Eliseo Parra, Joan Manuel Serrat i altres.

El castellonenc Artur Álvarez, que s’autodefineix com a «cantautor tardívol» presentarà el 8 d’agost una selecció de la seua particular discografia dedicada als poetes de la nostra terra i ja per a finalitzar, el vila-realenc Fabian Barraza tancarà la programació de les Nits al Claustre el 15 d’agost amb el seu particular homenatge a Django Reinhardt i Stéphane Grappelli, llegendes del jazz manouche.