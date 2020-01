Les noves sonoritats de Pleasant Dreams

Hi ha qui diu que el silenci és un gran art de la conversa, a més d’un exercici sa per a reordenar el pensament. El silenci és necessari, com ho és reflexionar. Després de la publicació de Hacia los bosques del sur (Green Ufos) en 2012, Pleasant Dreams es van prendre un descans, potser per a fortificar la seua ànima, o pot ser, qui sap, per a respondre algunes qüestions relacionades amb la seua manera de veure i sentir, d’entendre, la música.

Fa ara un any, Juanjo Clausell, una de les dues meitats de Pleasant Dreams —l’altra és Pere Mendo— va visitar la redacció de Mediterráneo per a parlar-nos d’aquest silenci, d’aquest procés que en un inici va ser de caràcter introspectiu però que a poc a poc va anar revelant-se fins a generar una atmosfera renovada que, finalment, ha donat vida al seu últim treball discogràfic, TEMPS (Ànima Rècords), un àlbum que van presentar el passat 2019 i que ha aconseguit el beneplàcit de la crítica.

«Després de romandre en silenci uns cinc anys, vam voler plantejar-nos diverses qüestions relacionades amb el món de la indústria musical, volíem veure com s’estava desenvolupant i quina era la millor manera de dur a terme el nostre projecte», ens confessava Clausell. Juanjo i Pere es van adonar que havia perdut molta presència el format físic dels discos, que es treballava molt més el single o senzill independentment que estiguessin recolzats en un format discogràfic. Precisament, aquest anar publicant cançons amb comptagotes és alguna cosa que «a nosaltres ens funcionava molt bé, perquè sempre hem treballat molt poc a poc», assegura Clausell. No obstant això, continua, «arrencar d’aquest stand by i fer un disc de primeres se’ns feia molt costa amunt». Per tant, què fer? Com resoldre aquesta situació? «Buscàrem una altra fórmula, que era adaptar-nos a la tendència actual, alguna cosa que finalment se’ns ajustava molt bé. La idea no era una altra que anar fent una primera remesa de cançons, un primer enregistrament», explica, per a confessar que aquestes cançons són «una cosa diferent al que solíem fer però que ens venia molt de gust provar».

UN XICOTET GIR

Efectivament, Pleasant Dreams han donat un xicotet gir al seu característic estil pop-folk, donant curs a l’associació amb altres gèneres i permetent certa permeabilitat. «En aquesta ocasió, el que vam voler era no tenir les cançons totalment tancades en el local d’assaig quan ens enfrontàvem a gravar-les, sinó que volíem que la figura del productor i l’estudi fossin un element més que permetés desenvolupar les cançons en el moment». Així, continua explicant-nos, «en contraposició als dos discos anteriors, preparats fins a l’últim detall, en aquesta ocasió vam entrar a l’estudi amb alguns dubtes, la qual cosa ha estat una experiència molt gratificant i positiva». Mantenir cadascuna de les peces obertes fins a l’últim moment «ens ha ofert més possibilitats», assegura Clausell i aquest gest, aquesta decisió és una part essencial que impregna aquest treball que planteja noves idees en el seu propi esdevenir com a conjunt.

Enregistrat en l’estudi DeMarjal de Xilxes, entre 2018 i 2019, Juanjo i Pere, al costat d’Alejandro Tomás, es van encarregar de gravar tots els instruments, si bé han comptat, com dèiem anteriorment, amb diverses col·laboracions que fan d’aquest treball el seu projecte més singular fins avui. Així, en TEMPS trobem al raper El Blüe (en la cançó «Passa el temps»), les veus corals de Las Auténticas (en «Fins les estrelles»), els sintetitzadors del baixista Xavi Muñoz (que aviat tornarà a girar per mig món com a part del mític grup Stereolab i que aquí participa en el senzill «En un minut») o la percussió corporal d’Enric Pizà (present en «No deixarem de lluitar»).

A pesar que afirmin que TEMPS no és un disc conceptual, sí que és cert que la idea del temps està present en tot l’àlbum i amb totes les seues connotacions. Pleasant Dreams parla «del temps passat, per a la tradició i la memòria; del temps present, per a les reflexions personals però també per a gaudir del moment; i temps futur, per a veure créixer a la gent que volem i per a continuar celebrant la vida».

A més d’aquesta xicoteta volta de rosca al seu modus operandi, el conjunt ha volgut també innovar en la presentació del seu disc, les cançons del qual, com assenyalàvem, han anat apareixent a poc a poc generant expectació fins que van tancar aquest nou capítol de la seua trajectòria amb un original format gràfic que reformula el digipack convencional i que reflecteix visualment les sensacions que es troben en el seu interior, això és, l’esperit dels seus temes.

CONCERT A CASTELLÓ

Acompanyats per Andrea Giménez i David Simó en els seus últims concerts, a més de la col·laboració puntual d’altres músics —com Víctor Ventura en la trompeta i percussions—, Pleasant Dreams presentarà TEMPS a la sala de cambra Manuel Babiloni del Auditori i Palau de Congressos de Castelló aquest pròxim dissabte, 18 de gener, a partir de les 20.00 hores.

Magnífica ocasió, aquesta, per a redescobrir a un dels grups castellonencs que han demostrat comptar amb un so propi en constant evolució, amb unes cançons que sempre, des dels seus inicis, han estat connectades amb la terreta. Cançons en valencià que despleguen un ampli ventall de sonoritats i que sempre sorprenen.