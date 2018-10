Paisatges de Beatriz Guttmann

Una artista pionera i compromesa. Una figura clau per entendre la història de l’art a la província de Castelló de l’últim mig segle. Una divulgadora excepcional i gran promotora d’una de les joies patrimonials d’aquestes terres, com era i segueix sent el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés. Tot això, i molt més, va ser (i continua sent també) Beatriz Guttmann.

Dona excepcional, incansable i lluitadora, amant passional de l’art que va ser la seua vida, Guttmann ens va deixar fa ja quatre anys, deixant a l’art castellonenc una mica més orfe, si bé la seua memòria i el seu record, el seu art, roman amb nosaltres recordant-nos la seua incessant tasca i entusiasme. Referent de l’abstracció, no cal dir que va trencar moltes barreres a l’atrevir-se a explorar noves vies d’expressió artística. Com moltes vegades s’ha dit d’ella, va ser una avançada al seu temps.

En certa manera, Castelló està en deute amb Guttmann. Potser per aquest motiu, la Diputació de Castelló li ret ara un homenatge pòstum a través de l’exposició Guttmann de viaje que es pot visitar fins al proper 10 de novembre a l’Espai Cultural Obert de Les Aules dins el cicle «Revolutinaires» que comissaria la direcció de la Fira Internacional d’Art Contemporani de Castelló, MARTE —que recordem es celebrarà entre els propers dies 15 i 18 de novembre a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló—. En paraules del diputat de Cultura, Vicent Sales, «estem parlant del talent d’una dona de Castelló les obres de la qual estan presents en alguns dels millors museus d’art contemporani del món. És un orgull poder presentar aquesta exposició que és fidel al desig expressat per l’autora ja fa anys que volia expressar-se de forma espontània i amb color».

Guttmann de viaje, com podrà comprovar el visitant que s’apropi a Les Aules, recull obres de gran format del seu recorregut pel món, quadres de la dècada dels noranta del passat segle XX que traspuen lluminositat i gosadia. «La seua presència és rotunda en cadascuna de les dues sales, no queda més que emprendre viatge a Puerto Rico, a Samarcanda i Bujara a Uzbekistan, i deixar-se arrossegar per la mediterraneïtat que impregna els paisatges», asseguren el comissaris d’aquesta exposició, una proposta que ens convida a planejar tant per llocs geogràfics com naturals i cromàtics, sendes que la pintora va recórrer en vida.

APUNTS BIOGRÀFICS

Beatriz Guttmann va iniciar estudis en Filosofia i Lletres a Barcelona i va acabar cursant Belles Arts a València, encara que va començar a pintar de manera autodidacta paisatges de tècnica impressionista. La seua obra s’emmarca dins de l’abstracció en la qual suggereix presències figuratives sobre fons vaporosos, i la seua història, com dèiem al principi, està lligada irremeiablement a la del Museu d’Art Contemporani de Vilafamés, del que va ser durant molts anys conservadora i membre molt actiu. El llibre que va publicar al 1995, a partir de la seua tesi sobre el MACVAC, segueix sent a dia d’avui una eina imprescindible per donar a conèixer la història d’un centre d’art insòlit.