El paper de les dones en la creació electrònica

Un viatge sensorial, immersiu, en què els sentits es complementen i contaminen, creant una experiència única. Així podríem definir les sessions musicals de Sesión Sonora, una plataforma dedicada al foment de la creació i experimentació sonora contemporània, que divendres que ve, 26 d’octubre, ens presentarà una jornada molt particular: Sonoras.

En l’actualitat, la creació sonora i visual s’ha convertit en el principal mitjà d’expressió i transmissió de continguts de la societat contemporània. La música i imatges difoses a través de múltiples formats i suports ocupen tots els espais que habitem. El seu fàcil accés permet la difusió massiva i ràpida d’aquestes produccions i la possibilitat de compartir-les.

En aquest sentit, Sonoras és, tal com remarquen des de la pròpia organització, «una proposta allunyada dels estàndards comercials i mediàtics que regeixen la creació audiovisual contemporània i tracta de mostrar formes alternatives de crear». Cal destacar, així mateix, que té un marcat compromís amb la comunitat femenina «ja que l’objectiu principal és fer visible el treball de les dones creadores dins el camp de l’experimentació sonora i visual. Es tracta d’un esdeveniment multidisciplinari que compta amb una línia de continguts en què tenen cabuda el polític, el lúdic i l’estètic». Així doncs, des d’una perspectiva de gènere, didàctica i inclusiva, aquesta proposta que es desenvoluparà en el Real Casino Antic de Castelló, «busca trencar tabús al voltant de les pràctiques artístiques ja establertes i consolidades, amb la clara convicció que en la transversalitat es generen els discursos més integradors i innovadors». Estem davant d’un cicle multidisciplinari, en el qual es donarà cabuda a les propostes més actuals dins de la música experimental i l’audiovisual contemporani produït per dones.

Per si fos poc, sabem que aquest esdeveniment serà gravat per a un episodi especial del programa Fluido Rosa de Radio 3 a càrrec de Rosa Pérez, el que aportarà una visió i una escolta àmplia sobre les diferents tendències exploratòries que actualment conviuen en el panorama local, nacional i internacional, donant cabuda, com es veurà el dia 26, a múltiples estètiques des de la lliure improvisació, l’spoken word, el circuit bending, el paisatge sonor i visual, el dark, la música industrial, el minimal techno o el sorollisme entre moltes altres tendències.

LES PROTAGONISTES

A les 20.00 hores començarà aquest esdeveniment amb una conferència a càrrec de Rosa Pérez titulada Sonoras (Señoras / Damas de la música y el sonido) i que comptarà amb la presència de les protagonistes de la jornada: Danielle de Picciotto, Gudrun Gut i Lydia Lunch. En ella parlaran del procés creatiu de les artistes convidades, conversarà sobre el caràcter reivindicatiu del paper que juguen les dones i com estan representades en la creació electrònica.

Serà De Picciotto la primera en actuar amb una proposta d’experimental soundscapes i spoken word. Aquesta artista multimèdia d’origen nord-americà i que resideix a Berlín des de 1987, va ser cofundadora de la primera Love Parade de Berlín i ha actuat amb Crime & The City Solution, The Space Cowboys, Mick Harvey, Kid Congo, Julie Cruise , Gudrun Gut, Lucrecia Dalt, Barbara Morgnstern, Blixa Bargeld i al costat del seu marit Alexander Hacke.

Danielle de Picciotto acaba de gravar el seu segon àlbum en solitari Deliverance, a Berlín, fortament influenciat per la ciutat, contrastant amb el seu primer LP, Tacoma, gravat en el Desert de Mojave. Deliverance és més profund i íntim amb elements de melodies més dramàtiques barrejades amb sons metàl·lics més pesats i electrònics. La seua exquisida veu parla simbòlicament de la nostra consternació col·lectiva sobre el desenvolupament al nostre món i de com alternar l’esperança i la desesperació.

Per la seua part, Gudrun Gut oferirà un live set al Real Casino Antic de Castelló. Nascuda a Berlín, va estudiar comunicació audiovisual a la Hochschule der Künste i ha estat una activista de l’escena musical underground berlinesa i figura de culte de la Neue Deutsche Welle des de començaments dels vuitanta. De fet, va integrar la primera formació en 1980 de la banda paradigmàtica del moviment —i la més reconeguda fora d’Alemanya—: Einsturzende Neubauten.

Gut ha estat també una de les primeres DJs de la ciutat de Berlín que es va atrevir a sortir-se de la rígida disciplina del techno per barrejar pop amb electrònica, rock i qualsevol cosa que se li passés pel cap. Abans, però, que tot això, a Gudrun Gut li agraden els discos. Escoltar discos, punxar discos, recomanar discos. Per això, el seu primer disc que va treure el 2007 es va cridar I put a record on. La seua obra es mou entre el post punk, el techno i el Spoken Word.

La tercera protagonista d’aquesta sessió musical serà Lydia Lunch, qui presentará Marchesa, el seu nou projecte en solitari i que pren el nom gràcies a unes lectures inspirades pel Marquès De Sade sobre una banda sonora musical atmosfèrica composta per ella mateixa. Lydia Lunch és una prolífica artista en la música, la literatura, l’spoken word, el cinema i la fotografia... Triada pel TimeOut de Nova York la performer amb més influència de les originàries d’aquesta ciutat, s’ha pujat a l’escenari i també ha impartit tallers en nombroses universitats, museus i festivals d’art durant quatre dècades i continua explorant nous mitjans amb els quals expressar la seua passió i la seua creativitat. Sens dubte, una incansable nòmada, sempre viatjant en recerca de nous col·laboradors. En aquesta ocasió comptarà amb la col·laboració del poeta Eduard Escoffet, qui realitzarà una traducció en forma de performance al costat de l’artista.