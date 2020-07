Peníscola, sempre amb el jazz

Amb l’arribada de l’estiu, Peníscola ja calfa motors de cara a la 17a edició del Festival Internacional de Jazz de Peníscola, que enguany se celebrarà del 24 de juliol a l’1 d’agost al Palau de Congressos d’aquesta localitat del Baix Maestrat.

Aquest festival és una producció 100% de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), que ha dut a terme un gran esforç per tal de poder oferir una programació d’altíssima qualitat malgrat les restriccions de moviment internacional a causa de la pandèmia de la covid-19. En aquest sentit, la directora adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de l’IVC, Marga Landete, explica que «des de l’IVC hem optat per reforçar la presència de músics valencians de renom internacional per tal de continuar oferint un cartell de músics que són referència a tot el món, a pesar de les dificultats d’aquesta situació».

Enguany, aquest festival comptarà amb una programació de sis concerts de bandes del panorama jazzístic nacional i internacional. Cal recordar que en l’edició de 2019 van ser quatre els concerts oferits pel Festival Internacional de Jazz de Peníscola. Per tant, enguany la programació comptarà amb dues actuacions més, en línia amb la constant millora d’aquesta cita cultural castellonenca.

LA PROGRAMACIÓ

La inauguració del festival, que està programada per al dia 24 de juliol, començarà a les 20.00 hores amb un concert de gratuït de la Jove Dixieland Jazz Band, una banda de l’Alcora que presentarà un espectacle de cercaviles basat en la diversió sorollosa, la festa i la força característica de la música tradicional de Nova Orleans amb un repertori conformat per conegudes melodies del jazz de principis del segle XX.

Eixe mateix dia, a les 23.00 hores, arriba un dels plats forts del festival amb l’actuació de l’Scott Hamilton Quartet, banda que lidera el mateix Scott Hamilton. Aquest mític saxofonista ha estat reconegut com un dels més grans saxofonistes de la història del jazz, i compta amb una dilatada carrera i més de trenta discos gravats. Sobre aquesta actuació Marga Landete destaca que «és un luxe poder comptar amb artístes de l’alçada d’Scott Hamilton en aquest festival, hem tingut la sort que la seua residència es troba a Itàlia i això permet que puga desplaçar-se a Peníscola i que el públic puga gaudir d’aquest gran artísta i la seua banda».

El festival continuarà el diumenge 26 de juliol amb el concert Film Sessions, de David Pastor & Quartet. Aquest espectacle transforma les melodies de bandes sonores com Chinatown, Breakfast at Tiffany’s, Black Orpheus o Saturday night fever en temes que s’obrin a jocs rítmics plens d’espais d’improvisació típics de la cultura jazzística.

El 27 de juliol el públic podrà gaudir del pianista natural de Lebrija David Dorantes, que oferirà el concert El tiempo por testigo, per a celebrar els vint anys de carrera d’aquest revolucionari del piano flamenc, que ha estat elevat a la categoria de mite més enllà de l’ortodòxia, gràcies a les seues afortunades i creatives mescles amb el jazz i altres gèneres.

El 29 de juliol la banda de fusió més prominent de l’estat, Patax, arriba a Peníscola. Aquest grup ha conquistat escenaris per tot el món, i presenta a Peníscola un espectacle on la fusió entre el flamenc, la música del Carib, el funk, el soul i el jazz no deixarà ningú indiferent.

Per a concloure les actuacions d’aquesta 17a edició del Festival Internacional de Jazz de Peníscola, el dissabte 1 d’agost es podrà gaudir de l’actuació de la castellonenca Bárbara Breva. La cantant de jazz, que torna als escenaris en aquest festival després d’un temps d’inactivitat artística, compta amb una trajectòria encara breu, però intensa. El seu repertori ofereix una enorme diversitat d’estils girant al voltant del jazz que s’engrana a partir d’altres estils com ara la balada més íntima, la bossa nova, el blues i el funk, entre altres estils, tot això esguitat per constants moments d’improvisació i la cerca de l’emoció del públic. A més, és una picada d’ull per a la població de les comarques de Castelló per part del festival, que reserva el tancament d’aquesta edició amb una artísta de la terra.

AMB TOTAL SEGURETAT

Cal remarcar que aquest festival comptarà amb unes mesures d’higiene i seguretat que garantisquen la salut de tots els assistents als concerts. «D’una banda, es prendrà la temperatura a tot el públic a l’entrada del Palau de Congressos, i d’altra, es prendran mesures estrictes d’higiene i desinfecció de tots els espais per on ha de transitar el públic i els treballadors del festival», explica per últim Marga Landete, que també afegeix que «els preus són una mica més reduïts que en altres edicions, i esperem que això també servisca per a tindre una bona afluència de públic».

Tota la informació sobre aquest festival i la compra d’entrades es pot trobar a la pàgina web de l’Institut Valencià de Cultura: https://jazz.ivc.gva.es/