El retrobament dels lectors amb les novetats en un nou Dia del Llibre

Des de 1988, cada 23 d’abril, el llibre celebra la seua particular festa. Sant Jordi, com es coneix aquí aquesta festivitat promoguda per la Unesco, ha romàs fidel a la seua cita tots aquests anys, fins i tot en aquest 2020 marcat pel covid-19 i la seua expansió pel món.

Desenes d’iniciatives on line es van dur a terme per a no perdre el bon costum d’homenatjar el llibre, a qual més innovadora. Tanmateix, i això hem de reconèixer-ho, les sensacions viscudes no van ser les mateixes que si s’hagués celebrat Sant Jordi a peu de carrer o en les llibreries i centres culturals. Si a tot això li sumem el fet que les editorials i llibreries van sofrir pèrdues, qui sap si irreparables, el Dia del Llibre de 2020 va ser una miqueta descoratjador.

Diuen que la vida atorga sempre una segona oportunitat. Vista la iniciativa #TodoEmpiezaEnUnaLibrería, que es va posar en marxa coincidint amb la reobertura de tots els establiments llibreters, es diria que és ben cert. Si a això li afegim que el món del llibre s’ha tornat a unir per a recuperar el terreny perdut, no és d’estranyar que aquest 23 de juliol se celebri de nou el Dia del Llibre al nostre país, com ja ho van acordar el mes d’abril passat les parts interessades en el retrobament dels lectors amb les novetats que els segells editorials han preparat enguany.

En algunes d’aquestes novetats ens hem fixat per a fer el nostre particular llistat de cara, també, a gaudir d’un estiu entre llibres. Com sempre, no estan tots els que són, però creiem que aquestes lectures bé mereixen tota la nostra atenció. Així, comencem les nostres recomanacions amb Encuentros con libros (Acantilado), una sèrie de textos reunits d’Stefan Zweig en els quals deixa patent el seu amor per la literatura, que ell considerava una invitació al diàleg. Per a Zweig, els llibres ens permeten que mai ens trobem completament sols.

Un altre llibre sorprenent, pel seu mestratge narratiu d’avantguarda, és el que les editorials Malas Tierras i Underwood han publicat en forma de co-edició. Es tracta de Berg, primera novel·la d’Ann Quin, autora experimental que ara tenim l’immens plaer de conèixer, una d’aquestes rara avis que el temps finalment posa en el seu lloc.

Una altra recuperació és la que ha fet Libros de Trapisonda amb l’epistolari de Llewelyn Powys a Kenneth Hopkins sota el títol Consejos a un joven poeta, un total de 46 missives en les quals s’entreveu la personalitat de Powys, autor franc i mordaç. Així mateix, destaca la nova edició de Dime una adivinanza de Tillie Olsen que ha dut a terme l’editorial barcelonina Las afueras. Aquesta obra, veritable clàssic de la literatura nord-americana, aprofundeix en temes profunds com la família, la immigració o el compromís polític. Amb pròleg de Jane Lazarre, aquesta obra és de les quals deixen pòsit. I finalment, aplaudim que Gallo Nero hagi editat la novel·la gràfica Alois Nebel, de Jaroslav Rudiš i Jaromír 99, la història d’un ferroviari en les acaballes de la Gerra Freda. Una veritable sorpresa.

Hi ha moltes més llibres i novetats a tenir en compte d’editorials com Sajalín, Mármara, Periférica o Sexto Piso. Passen i lligen.