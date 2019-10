La sensació d'una presència que és absència i empremta

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló està intentant retrobar-se després d’un període una mica convuls per qüestions que poc o res tenen a veure amb l’art, sinó més aviat per la gestió o la dificultat de gestionar un centre que, reconeguem-lo, ha gaudit de prestigi a nivell nacional i internacional. Com ocell fènix, l’EACC cerca un ressorgir, i ho fa d’algun temps ençà mitjançant exposicions col·lectives que, si som sincers, han estat una mica irregulars. De totes maneres, i servint-nos del títol de la nova proposta expositiva que s’inaugurarà el 31 d’octubre, cal insistir en el mateix, això és, insistir en la recuperació de l’Espai com un dels símbols de la cultura contemporània castellonenca.

Com deia, el títol de l’exposició que es podrà visitar a partir del dijous pròxim és Insistir en lo mismo. Volver sobre una presencia sugerida. Per a conèixer una mica més sobre aquesta, visitem l’EACC en ple procés de muntatge per a conversar amb el seu comissari, Ángel Calvo Ulloa, i amb una de les artistes participants, la portuguesa Carla Filipe. Tots dos ens van explicar, grosso modo, en què consisteix aquest projecte que, en paraules de Calvo, «part d’una sensació». De quina sensació parla, a què es refereix? Per al crític i comissari independent, que viu i treballa entre Espanya i el Brasil, l’origen d’aquesta proposta passa per la idea de certa memòria familiar. «En part, el fet de venir d’una família que ha treballat amb les mans és rellevant. El meu avi i els seus germans, per part de pare, eren picapedrers, de manera que el tema de les mans, a casa, estava sempre molt present, la manera de com es van modelant amb el pas del temps i amb el treball manual», ens explica, i afegeix, «a partir d’aquí, d’aquesta idea, van apareixent pel camí molts materials que guarden relació amb això».

La fisiologia de les mans és, per tant, un element central, encara que no el fonamental, doncs a Ángel Calvo li suscita major interès la mà com una petjada o empremta, com una presència suggerida. Per a arribar a això, confessa, va llegir O libro das mans (El libro de las manos), d’Emilio Araúxo, «un filòsof gallec que a més em tocava molt prop de casa». Així, la part física i l’emocional s’unifiquen per a gestar un discurs que segueix actiu. «A l’hora d’escriure un text per a l’exposició se’m feia molt costa amunt perquè, en realitat, no hi ha uns referents als quals jo pugui acudir per a identificar aquesta sensació concreta de la qual en realitat parteix tot, i si n’hi ha, no els he anat trobant», confessa. Com dotar-li, per tant, d’un sentit a tot, com confeccionar una exposició amb aquests elements?

INSISTÈNCIA I PRESÈNCIA

«La primera part del títol d’aquesta exposició, Insistir en lo mismo, deriva d’un petit projecte que vam muntar al desembre de 2018 a Porto i en el qual estaven alguns dels artistes aquí presents, com Carla Filipe, Xoan Torres i Rubén Grilo», ens compta el crític i comissari, i prossegueix: «Com aquella exposició es va pensar una mica a manera d’assaig, quan l’EACC em va proposar fer una exposició aquí em vaig dir a mi mateix que volia tornar sobre aquest tema en concret, és a dir, insistir en el mateix». Calvo ens explica que aquell projecte a Porto es deia Una presencia sugerida, per aquest motiu l’epígraf d’aquesta mostra sigui la suma d’aquesta insistència a tornar sobre una presència suggerida.

Quina és la presència que se suggereix en aquesta exposició? Per a Calvo Ulloa té, diu, «un punt gairebé d’infraleve, com ho explicava Duchamp». Certament, en la naturalesa de l’art i l’acte creatiu de l’artista francès els volàtils esdeveniments de la vida quotidiana jugaven un paper molt important. La força de la salutació de dues mans que s’estrenyen, la calor d’un seient que s’acaba de deixar, una carícia, l’olor del fum d’un cigar, la marca de l’alè sobre superfícies polides com el vidre… L’infraleve intenta explicar o fer veure la recuperació de l’acte contemplatiu de fenòmens subtils que s’escapen a l’ull fix per la seua velocitat i transparència. «La intenció —afirma el comissari de la mostra— és que s’entri en una exposició en la qual encara hi hagi un ressò d’una presència que acaba de ser aquí o que sembla que acaba de ser aquí».

Per a Ángel Calvo, aquesta sensació, aquesta presència que és absència al mateix temps, «es pot desenvolupar a través de les peces de manera diferent». No obstant això, com lligar els diferents llenguatges dels diferents artistes per a aconseguir aquesta idea? «Sí que és cert que cadascun suggereix aquesta presència d’una manera molt diferent, però s’intenta en tot moment donar la informació suficient, o almenys la que doni peu a entrar en el treball de cadascun, per a fer veure que, al mateix temps, totes guarden aquest punt una mica misteriós del que es pot estar suggerint allí o que existeix d’alguna manera aquesta presència i que sembla haver sortit instants abans per la porta de darrere». El crític gallec insisteix que tot té a veure «amb una sensació», i que per tal motiu «no es tracta de categoritzar l’exposició, perquè bé podria ser una altra, podrien ser desenes d’exposicions sobre el mateix tema amb altres treballs, amb altres artistes».

TREBALL AMB ELS ARTISTES

Dit d’una altra manera, Ángel Calvo Ulloa ens convida a experimentar, o més aviat, a deixar-nos portar per aquestes sensacions que, en teoria, resideixen en les obres d’uns artistes que ha convidat al fet que participin en aquest projecte «perquè, bàsicament, tinc proximitat amb aquests treballs, perquè molts d’ells, encara que jo no tenia un contacte directe, m’han arribat, m’han tocat, m’han resultat interessants». De fet, ens confessa, «jo sempre intento donar-li un punt afectiu perquè acabes treballant amb artistes amb els quals passes moltes hores, amb els quals tens molts punts en comú i per això els convides».

En les últimes exposicions que s’han desenvolupat en l’Espai d’Art Contemporani de Castelló un apartat rellevant a tenir en compte era l’organització d’activitats paral·leles i complementàries a la pròpia exposició. En aquest cas en concret, Carla Filipe protagonitzarà en la jornada inaugural una actuació performativa titulada The Works comes through by rhythmic theory, que va ser desenvolupada per l’artista en la Rauschenberg Residency, en Captiva Island (Florida), i que adaptarà per l’EACC específicament amb la col·laboració de músics locals. En ella, la portuguesa vincula una sèrie de treballs que ha realitzat en els últims anys entorn del procés de gentrificació de la ciutat de Porto.

«El pla és fer una activitat inaugural, que seria la de Carla [Filipe] i una altra de clausura, que realitzaria Julio Jara i que es titula Propongo errar», ens aclareix Calvo Ulloa, per a revelar-nos una mica més sobre la proposta de Jara, un artista molt interessant de finals dels 80 i principis dels 90 i que de sobte va decidir desconnectar d’aquest món per a dedicar-se a l’ajuda directa de persones sense llar. «Avui dia continua dedicant-se al mateix, si bé col·labora amb alguns artistes com Pedro G. Romero, i també amb Núria Enguita, la directora de Bombas Gens», explica el crític i comissari, qui manifesta que la presència de Jara té molt a veure amb aquest punt afectiu amb el qual vol dotar a tota l’exposició i que s’inspira també en un moviment social aparegut al Brasil després de l’elecció de Bolsonaro com a president del govern. «Quan ho van triar, molta gent es va sentir amenaçada i es va generar a nivell social un moviment en contra, produint-se així una unió entre el poble i la joventut increïble. Pertot arreu van aparèixer dues mans que s’unien i deien: ‘Ningú solta la mà de ningú’. Era com dir que encara que les coses es posin malament, estem junts. Aquest gest de tendir la mà em va cridar l’atenció i guarda relació amb el que busco aquí», revela Ángel Calvo.

Però la presència de Julio Jara va més enllà, perquè, ens explica Calvo Ulloa, «a Julio l’única cosa que jo li vaig proposar va ser que ell fos l’última persona a veure l’exposició. Entorn d’aquesta idea, ell està treballant i vindrà prèviament aquí per a posar-la en pràctica. No obstant això, el punt de partida de la seua invitació resideix en la idea que sigui ell una espècie de personatge que transita per l’exposició i acaba tancant les portes de l’Espai i que acaba donant-li com el punt final a tot el procés, com una última mirada afectuosa a tot el conjunt».

NOMS PROPIS

En definitiva, els treballs de Kasper Akhøj, Berta Cáccamo, Alejandro Cesarco, Rui Xafis, Claudia Fernández, Carla Filipe, Fernanda Gomes, Rubén Grilo, Julio Jara, Carlos Maciá, Jordi Mitjá i Xoan Torres aborden aquestes qüestions sobre la permanència i impermanencia, sobre la presència suggerida, sobre el tàctil i el manual, i ho fan a partir de la relació de l’obra i els seus processos amb les mans que les executen i a les quals busquen adaptar-se, o bé a través de qüestions afectives o del desig de deixar constància del pas dels altres per aquest lloc. Insistir en lo mismo. Volver sobre una presencia sugerida pretén reprendre «el desig d’entrar en una exposició que ens retorni aquesta calor de les mans com a força de treball, però també com a extremitats que abracen i acaricien a l’altre en temps en què el fred sembla haver-nos envaït».

La mostra romandrà oberta fins el 16 de febrer de 2020.