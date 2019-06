Les sèries de cult de televisió, en paper

Amb el fenomen de les sèries de televisió en el seu màxim apogeu a Espanya, molts fans necessiten completar la seva experiència audiovisual amb continguts addicionals. Els serieaddictes busquen amb avidesa opinions, crítiques i anàlisi en xarxes socials, podcasts, fòrums especialitzats... i també en llibres.

Per a aquest nombrós grup de fans acèrrims, l’editorial independent errata naturae constitueix una veritable font de publicacions de qualitat que aporten un plus al visionat de les sèries del moment. Juego de Tronos, The Walking Dead, Breaking Bad, True Detective, Mad Men, Los Soprano, The Wire o Retorno a Twin Peaks ja tenen les seues pròpies obres en edicions molt esmerades que desentranyen tots els secrets, les interpretacions i les interioritats d’aquestes ficcions televisives que compten amb autèntics devots a tot el món.

A aquesta relació de grans sèries contemporànies, errata naturae acaba de sumar un nou actiu a la seua col·lecció especialitzada: El cuento de la criada | Ensayos para una incursión en la república de Gilead. Coincidint amb l’estrena de la tercera temporada de la sèrie més impactant del moment, l’editorial publica aquesta obra en castellà que recopila textos que desgranen l’adaptació a les pantalles de la novel·la de Margaret Atwood.

«Hem volgut homenatjar aquesta clarivident sèrie reunint assajos signats per autors nacionals i internacionals que ens parlen d’aquesta producció en relació amb el totalitarisme gestacional, l’ús de la propaganda, la ciència ficció distòpica, els sistemes de castes, la història del puritanisme, el neofeudalisme globalitzat, la persistència dels règims penitenciaris clàssics, les referències filosòfiques dels seus guions, els seus vincles i distàncies amb la novel·la d’Atwood, o la seva extraordinària posada en escena, tan rica en termes estètics com conceptuals», relaten des de l’editorial.

Els autors són Rebecca Mead, Iván de los Ríos, Patricia Simón, Jorge Carrión, Cristina Cerrada, Enric Ros, Elisa McCausland, Elena Yrigoyen i Samantha Wesch et Al. El conjunt fa «un recorregut pels temes fonamentals de El cuento de la criada, aquells que reflecteixen, com un mirall fosc, el terrible tràngol polític i social que travessem actualment».