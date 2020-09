Talent provincial que va més enllà i que finalment es veu recompensat

El territori, sabut és, no hauria de disposar d’una frontera o barrera que ens impedeixi veure més enllà o ser més enllà. Des de l’àmbit local es pot aconseguir una certa repercussió universal. En aquests temps d’interacció virtual existeix una (major i més fàcil) interconnexió que en altre temps hagués estat gairebé impossible imaginar, si bé la vàlua o importància d’un missatge o acció no entén de limitacions quan parlen per si soles, sense necessitat del que comunament coneixem com «donar-se autobombo». Dic això perquè sempre he cregut que l’esforç d’un, unit a l’honestedat i a la humilitat, sempre es veu recompensat.

Exemples d’aquesta recompensa s’han donat en aquestes últimes setmanes. Per citar un, el protagonitzat per Tian Gombau, flamant guanyador del Premi Max al millor espectacle infantil amb la seua obra Sabates noves. De Vinaròs, al món.

Per a Gombau, com em va dir en una entrevista en 2010, la funció que té l’art és «el poder despertar els teus somnis, saber que pot haver-hi un món diferent al que tenim». A través de les seues peces teatrals, el vinarossenc ens ajuda a sentir i a pensar, una causa noble, igual de noble que la seua persona, algú modest però sempre somiador, i un incessant treballador que s’ha guanyat a pols ser un dels artistes castellonencs més internacionals a través de la seua companyia L’Home Dibuixat. Des d’aquí nostra més sincera enhorabona.

Del teatre a la literatura i el disseny

I hem de felicitar també el benicassut Raúl Ariza per haver-se alçat amb el XXIV Premi de Novel·la Negra Ciutat de Getafe 2020 amb la seua obra Por mi gran culpa, un guardó que es lliura en el marc del Festival Internacional Getafe Negre —que enguany arriba a la seua XXIV edició—, un dels més importants del gènere al nostre país.

L’escriptor ha demostrat des dels seus inicis prendre’s molt de debò la seua carrera literària, avançant amb pas ferm. La veritat és que un jurat presidit per un autor com Lorenzo Silva i compost també per altres il·lustres com Fernando Marías i Marcelo Luján hagin dictaminat a favor de la novel·la d’Ariza diu molt de la seua qualitat literària. Por mi gran culpa és la seua primera aproximació al gènere negre com a novel·lista, i estarà disponible en llibreries a partir del pròxim mes d’octubre.

En aquesta reflexió oberta sobre la universalitat dels castellonencs, voldria destacar també la presència d’artistes de Castelló com Marta Negre, Álvaro Bautista, Fotolateras o Verònica Fabregat, entre altres, en l’exposició que es va inaugurar el passat divendres en el Centre del Carme de València. Es tracta de Prohibit fixar cartells. REA - Cartells Valencians 2000-2020, organitzada pel Consorci de Museus en col·laboració amb l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana i comissariada per Boke Bazán i Mac Diego. Es tracta d’una antologia de cartells realitzats per dissenyadors de la Comunitat Valenciana que s’ha organitzat amb motiu del nomenament de València com a capital del disseny 2022.

Des de Castelló tenim moltes coses que dir per a ser escoltats.