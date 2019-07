El teatre clàssic també és per a l'estiu

William Shakespeare és l’autor d’aquesta sentència, ja mítica i mitificada: «Estem fets del mateix material que els somnis»; la podem trobar en la seua obra La Tempestat, tot un clàssic de la dramatúrgia universal. Del bard als autors clàssics grecs —com Aristófanes, Eurípides o Sófocles, entre altres—, les expressions, afirmacions o expressions de la seua factura que hem interioritzat, adoptant-les en el nostre imaginari col·lectiu, es compten per centenes. En altres paraules, podem assegurar que el teatre clàssic, la riquesa que es desprèn d’ell, que alberga, ha traspassat les taules per a enriquir la nostra pròpia condició humana.

En l’actualitat, ningú podria negar la rellevància i vàlua del teatre clàssic, o que considerem clàssic —entenent aquest «clàssic» per aquelles obres i autors que han sobreviscut al pas del temps—. El món es continua nodrint de la mitologia, del seu gran valor artístic, d’aquelles característiques que van definir temes com la comèdia, la tragèdia, la sàtira, el drama... El teatre clàssic existeix en tant existim nosaltres, perquè forma part intrínseca de l’ésser humà. És, com se sol dir, un mirall en el qual podem mirar-nos per a comprendre’ns millor.

FESTIVAL AMB ENTITAT

Al llarg d’aquests últims 22 anys, la localitat costanera de Peníscola ha exercit un paper fonamental a l’hora d’impulsar i divulgar la transcendència del teatre clàssic a través d’un festival que s’ha consolidat en l’àmbit nacional i que pot presumir de comptar amb un dels escenaris més espectaculars de quants existeixen en la nostra geografia, com és el Castell del Papa Lluna.

Divendres que ve, 5 de juliol, s’inaugurarà la 22a edició d’aquesta cita que promou la Diputació Provincial i en la qual es representaran un total de deu obres que ens traslladaran a altres paratges i altres èpoques per a parlar-nos, com només el teatre pot fer-lo, de les virtuts i desgràcies que han confeccionat, d’una manera o un altre, el caràcter de tot ésser humà.

El pati d’armes de la fortalesa marítima, així com els carrers del centre històric de la localitat, albergaran unes propostes que de ben segur conquisten al públic d’un dels festivals més importants de l’estiu a la província de Castelló. Sota la direcció de Carles Benlliure, qui remarca la qualitat de les obres, dels actors i les companyies presents, l’experiència de viure el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola és, sense cap dubte, única, gràcies a aquesta «relació amb l’espectador i l’entorn que fa que tant l’actor com l’espectador no l’oblidin mai», en paraules de Benlliure.

EL PROGRAMA

Molière, Oscar Wilde, Lope de Vega, Rojas Zorrilla... L’autoria de les peces teatrals que podrem gaudir a Peníscola és excepcional, com també algunes de les companyies presents, com a Generación Teatro, Morboria Teatro, Escalera de Tijera, Noviembre Teatro, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Calema Producciones, Estival Producciones, Secuencia3, Gato Negro, Teatro de los Navegantes i MIC Producciones.

Quines obres poden despertar major interès enguany? De les deu representacions que conformen aquesta vint-i-dosena edició del certamen —poden consultar la programació completa en la web castillodepeniscola.dipcas.es—, no podem obviar la presència de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic (CNTC), qui al costat de la companyia Noviembre Teatro oferirà el 13 de juliol l’obra Entre bobos anda el juego, de Francisco Rojas Zorrilla. Amb Eduardo Vasco com a director d’aquesta, i un vestuari dissenyat, ni més ni menys, que per Lorenzo Caprile, Entre bobos anda el juego o Don Lucas del Cigarral està considerada com el model de comèdia de figurón, que és un subgènere de la comèdia de capa i espasa que es desenvolupa a partir d’un personatge carregat de faltes (avarícia, orgull, pedanteria, etc.) al qual es caricaturitza i s’envolta d’una peripècia que es va embullant fins a aconseguir la burla final. La primera representació d’aquesta obra de la qual es té constància va ser en 1645 durant les festes de carnestoltes, i va tenir lloc enfront de l’Alcázar de Madrid, amb un espectador d’excepció: el rei Felip IV.

I del Segle d’Or passem al període vuitcentista amb el dramaturg britànic Oscar Wilde. A Peníscola es representarà el 20 de juliol la seua obra Un marido ideal, dirigida per Juan Carlos Pérez de la Fuente i amb actors coneguts per tots com Juanjo Artero o Carles Francino. En aquesta nova versió del text de Wilde la política, la misèria humana, el thriller polític i les relacions de parella es mou entre la comèdia, plena d’ironia i provocació, fidel a l’esperit de l’autor anglès. I la resta de propostes? Vagin a Peníscola i descobreixin-les vostès mateixos. Una de les claus de l’èxit del Festival de Teatre Clàssic de Peníscola sempre ha estat la perfecta conjunció de la qualitat, prestigi i innovació.