The Shanghai Quartet, elegant estil i delicadesa

El quartet de corda és una de les formacions musicals més conegudes a tot el món; fins i tot els que no es consideren experts melòmans en música clàssica són coneixedors de la seua existència. Des de la seua aparició, en el segle XVIII, de la mà de Joseph Haydn, Luigi Boccherini i Giovanni Battista Sammartini, entre altres, aquests conjunts de cambra han gaudit d’una popularitat sense parangó, sent capaços d’omplir auditoris i sales de concerts, sobretot durant la passada centúria, on es va produir una major proliferació.

Ara mateix, podríem citar de memòria agrupacions com el Brodsky Quartet, el Cuarteto Casals, Takács Quartet, Juilliard String Quartet, Kodàly Quartet... Alguns d’ells han desfilat per l’escenari del Auditori i Palau de Congressos de Castelló, la qual cosa demostra el fet que en una ciutat modesta com la nostra es pot gaudir d’una programació cultural d’excel·lent nivell. Precisament, a aquest llistat podrem afegir pròximament a una altra formació ja històrica i de prestigi internacional com és The Shanghai Quartet.

Reconegut per la seua apassionada musicalitat, impressionant tècnica i innovacions multiculturals, aquesta agrupació s’ha convertit en un dels conjunts de cambra més importants del món. El seu estil elegant combina la delicadesa de la música oriental amb l’amplitud emocional del repertori occidental, la qual cosa li permet travessar gèneres musicals que inclouen música tradicional xinesa, obres mestres de la música clàssica i obres contemporànies d’avantguarda.

Format en el Conservatori de Xangai en 1983, aquest quartet ha treballat amb els artistes més distingits del món i cada any recorre regularment els principals centres de música d’Europa, Amèrica del Nord i Àsia. Per aquest motiu resulta molt més fascinant saber que dins de la seua gira europea faran un alt en el camí per a actuar a Castelló. Coses així, ja els avancem, no es veuen tots els dies. És més, a Espanya oferiran únicament dos concerts, el primer d’ells serà en la capital de la Plana, el pròxim 21 de març, i l’endemà actuaran en l’Auditorio Nacional de Música de Madrid. En totes dues actuacions comptaran, a més, amb un convidat d’excepció, com és el violoncel·lista castellonenc José Enrique Bouché, que s’unirà a Weigang Li, Yi-Wen Jiang, Honggang Li i Nicholas Tzavaras per a interpretar el Quintet per a dos violoncels en Do Major, op. 163 D956, de Franz Schubert.

Aquest quintet de corda va ser compost a l’estiu o a la tardor de 1828, en el mateix període que Schubert compongué les seues darreres tres sonates de piano i moltes de les cançons del cicle Schwanengesang. El compositor el va acabar a finals de setembre o primers d’octubre, només dos mesos abans de la seua mort, però l’obra va quedar sense publicar; de fet, van caldre esperar vint-i-cinc anys fins a la seua publicació el 1853. La seua estrena pública coneguda es va produir només tres anys abans, el 17 de novembre de 1850 al Musikverein de Viena. I ara el gaudirem a Castelló. Quina meravella!